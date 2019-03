Un troleibuz fara fir, adus la Bubuieci, dar numai pentru a fi vazut si admirat de locuitori. Pe ruta va fi pus abia saptamana viitoare, spun autoritatile municipale. Itinerarul acestuia inca nu a fost stabilit - VIDEO

La ora 11.00 mai multi locuitori de la Bubuieci s-au adunat in curtea primariei din localitate, acolo unde a fost adus troleibuzul si pus ca un monument in fata cladirii. Localnicii au fost lasati sa-l admire, sa urce in interior ca sa-l cerceteze, dar deocamdata, cam atat.

"Eu anul trecut si pneumonie am facut din cauza ca am asteptat ruta 138. Eu as dori la botanica sa mearga.”

Oamenii spun ca au asteptat cativa ani aceste troleibuze.

"Noua ne-au promis acum trei ani ca ne vor da troleibuze dar vad ca abia acuma. Va ganditi ca ar fi in cotextul urmatoarelor alegeri locale? Eu ma gandesc ca asa este.”

"Este ceva nou pentru comuna Bubuieci ceva accesibil pentru toti.”

Viceprimarul comunei nu ne-a putut spune insa daca aceste vehicule rezolva problema transportului public la Bubuieci.

Leonid UMANET, VECEPRIMARUL COMUNEI BUBUIECI: "Mai sunt localitati care urmeaza sa-i bucure si pe ei cu un transport, daca nu o sa fie suficient o sa discutam sa mai adauge masini.”

Functionarii spun ca troleibuzele vor avea aparate de aer conditionat, prize USB si camere de luat vederi. Cel care a fost prezentat astazi nu avea, insa, nimic din toate astea. Primarul interimar Ruslan Codreanu a fost si el prezent la eveniment, acesta, insa, din nou a refuzat sa ne spuna daca va participa la alegerile locale.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: "Veti candida? Data viitoare va spun? De ce nu ne spuneti acum? Nu vreau."

Potrivit municipalitatii, troleibuzele fara fir vor circula de saptamana viitoare, avand un interval de 23 de minute intre ele. Pana atunci va fi stabilit itinerarul. Anul acesta, municipalitatea si-a propus sa asambleze 35 de troleibuze dintre care 15 fara fir. Procurarea si asamblarea unui troleibuz fara fir costa 250.000 de euro.