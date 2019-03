Un video aparut pe facebook dezvaluie o secventa care ar fi avut loc in ziua alegerilor si care arata momentul in care oamenii sunt dusi organizat la vot si indemnati sa puna stampila in favoarea unui concurent electoral - VIDEO

„A patra pozitie, Viorel Melnic. Punem aici si gata. Celelalte trei buletine electorale care raman, deja alegeti voi ce faceti. A patra pozitie.”

Acest barbat le spune oamenilor sa voteze pentru candidatul independent, Viorel Melnic, cel care a si castigat in circumscriptia numarul 48, din regiunea transnistreana, cu o cota de 64 de procente. Si daca indemnul ar putea fi incadrat in limitele legii, deoarece la aceste parlamentare agitatia electorala nu a fost interzisa in ziua scrutinului, transportul organizat i-a alertat pe internauti.

„Ne ducem acolo, pe loc ne vor intalni, ne arata unde votam si ne intoarcem la autobuz. Asteptam in fata autobuzului. Apoi ne intoarcem inapoi.”

Localnicii care apar in imagini ar fi din regiunea transnistreana, mentioneaza autorul postarii. Nu am reusit sa luam legatura cu el. Anterior si PromoLEX vorbea despre incalcarile de la aceste parlamentare, inclusiv despre transportul organizat pentru alegatori.

Ieri, Curtea Constitutionala a respins cererea blocului ACUM de a invalida scrutinul in circumscriptia unde a castigat inclusiv candidatul mentionat in video. Nici de la Viorel Melnic nu am obtinut o reactie deocamdata.

Acesta a detinut anterior functia de sef al Serviciului Vamal. Numele lui a aparut si in raportul Kroll, el fiind vizat drept posibil complice la “Jaful Secolului”, scrie anticoruptie.md. Atunci, el declara pentru Rise Moldova ca a plecat din institutie, inainte de scandalul furtului miliardului.