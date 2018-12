Unda verde in afaceri pentru 101 femei din tara noastra. Acestea au primit cate un grant de pana la 165 de mii de lei, bani veniti de la europeni: "Este afacerea familiei" - VIDEO

Acum un an, Diana a deschis o mini-ferma de vaci in satul natal, Tanatari din Causeni. In scurt timp a incheiat un contract de comercializare a laptelui cu una dintre cele mai mari companii producatoare de lactate din tara. Afacerea a venit ca o gura de aer pentru familie, intrucat gandul sa-si faca valiza si sa o inceapa de la zero peste hotare ii dadea tot mai des tarcoale.

Diana CRETU, FEMEIE DE AFACERI: ”Este afacerea familie. Sunt implicata atat eu, cat si fratele ca medic veterinar, eu partea economica si dezvoltarea.”

Tanara spune ca de cate ori este nevoie, schimba sacoul clasic pe o haina de lucru in ferma.

Diana CRETU, FEMEIE DE AFACERI: ”E un lucru obisnuit pentru mine. Fiecare ar trebui sa fie mai deschis.”

Atat ea, cat si alte 100 de femei, au primit finantari nerambursabile in cadrul programului “Femei in afaceri”. Nina Hamurari va ridica 160 de mii de lei, iar cu ei va cumpara utilaj modern de fabricare a vitraliilor, o tehnica artistica de prelucrare a sticlei.

Nina HAMURARI, FEMEIE DE AFACERI: "Am folosit un cuptor pentru sticla care are deja 30 de ani si era facut de mine. 02:00 Pasul acesta imi da posibilitatea sa pornesc inainte.”

La 32 de ani, cu o diploma in Finante si Banci si cu doi copii, Ana Enache a pornit o afacere cu gaste. A inceput cu 100 de capete, iar in primavara urmatoare datorita finantarii, planifica sa creasca peste o mie de pasari. Extinderea afacerii va crea inca doua locuri de munca pentru cei din sat.

Ana ENACHE, FEMEIE DE AFACERI: ”Voi putea cumpara trei incubatoare cu capacitatea de 192 de oua fiecare. Voi putea avea utilaje de fabricare a nutretului.”

Odata cu asta va prinde contur si visul femeii de a prelucra penele pentru confectionarea pernelor si plapumelor.

Ana ENACHE, FEMEIE DE AFACERI: "Vreau sa realizez perne brodate manual in stil national. 03:45-”Noi suntem un concurent pentru barbati, femeiile. Barbatii vad ca si femeile pot.”

Ministrul economiei, Chiril Gaburici a spus ca cele 101 femei au dat dovada de curaj cand au pornit un business. Acesta sustine insa ca afaceri poti face si fara studii de specialitate.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Cum credeti fara studii, fara o diploma in domeniu ar reusi? -Sunt sigur ca vor reusi.”

In urma suportului financiar, companiile gestionate de femei vor mentine in jur de 263 de locuri de munca si crea altele 385.

Eugenia SILI, MANAGERUL PROGRAMULUI “FEMEI IN AFACERI: ”Pana acum au fost doua apeluri de granturi, in total am avut 460 de aplicatii din care au fost selectate 201. Valoarea maxima agrantului pana la moment este de pana la 165 de mii de lei.”

Programul este gestionat de ODIMM. In total, din bugetul statului au fost alocati 25 de milioane de lei, iar 4 milioane de euro sunt bani oferiti de europeni. Incepand de joi si pana la starsitul lunii ianuarie va fi dat startul celui de-al treilea apel de aplicare pentru granturi in cadrul programului “Femei in afaceri.”