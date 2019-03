Care este locul fiecarui deputat in parlament. Cine si unde sta. Maia Sandu, langa Marina Tauber, Ilan Sor, langa Dan Perciun, iar Zinaida Greceanii si Vlad Plahotniuc - in mijlocul fractiunilor lor - FOTO

Iata cum stau noii deputatii in parlament:

Maia Sandu sta langa Marina Tauber, Ilan Sor, langa Dan Perciun, iar Zinaida Greceanii si Vlad Plahotniuc - in mijlocul fractiunilor lor.

In parlamentul actual PSRM are 36 deputati, PD - 30, blocul ACUM - 26, Partidul Sor - 7 şi sunt 3 legislatori independenţi. Aşa cum nicio formatiune nu are mai mult de 51 de deputati, ele vor trebui să se alieze pentru a alege speakerul şi pentru a numi un prim-ministru.

Dacă pana pe data de 9 iunie legislatorii nu vor putea conveni asupra crearii unei majoritati, parlamentul va fi dizolvat şi vor fi organizate alegeri anticipate.