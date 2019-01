Unele sate s-au cutremurat astazi de uraturi si colinde, asa cum este ajunul Sfantului Vasile, sau anul nou pe stil vechi - VIDEO

In ajun de Sfantul Vasile in mai multe localitati din Moldova traditiile sunt pastrate cu sfintenie. Asa este si la Solcani, Soroca acolo unde mai multi localnici s-au imbracat in haine traditionale si au pornit prin sat cu uratul.

Prima gospodarie in care au intrat a fost cea a lui Vasile Scripnic, care astazi si-a sarbatorit ziua de nastere, iar maine isi va sarbatori onomastica.

Vasile SCRIPNIC: "Sunt bucuros ca in ograda au mai intrat oameni, cat de greu nu ar fi un banut eu o sa-l dau si o suta de grame voi turna. Galusca inca nu-i gata abia se fierbe."

Urmatoarea casa la care au mers uratorii a fost cea a Galinei Eftodi, sotul careia se numeste tot Vasile. Barbatul munceste peste hotare si nu sarbatoreste impreuna cu familia. Chiar si asa sotia lui nu a putut sa nu preagateasca masa de sarbatoare.



Galina EFTODI: "Sunt foarte bucuroasa ca astazi intalnim Sf. Vasile, toti satenii de la mic la mare au vizitat satenii. Eu ca gospodina am pregatit cate ceva de mancare."

Ulterior, uratorii au incins o hora chiar in curtea gazdei. In alta gospodarie, cetele de uratori au fost intampinate cu placinte si izvar.

"Astazi ne-am pregatit de Anul Nou pe stil vechi. Am primit oaspetii cu dulciuri de casa, am pregatit si izvar ca uratorii sa se incalzeasca."

S-au pastrat traditiile si in capitala. Cativa tineri si-au luat toba si trompeta si au pornit cu capra printre curtile de blocuri din oras.

Iar la Ialoveni mai multe colective artistice au urat satenii la Casa de Cultura din localitate. Uratorii au imbracat straie nationale, iar femeile si-au pus pe fata masti care sa alunge spiritele rele. Nu a lipsit nici jocul ursului si cel al caprei.

Si in mai multe sate din Ocnita, tinerii au mers cu uratul pe la casele oamenilor.

Pe 14 ianuarie crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Vasile cel Mare care marcheaza si inceputul anului nou pe stil vechi. Sfantul Vasile a fost un aparator inflacarat al credintei ortodoxe.