Furnizorii de energie electrica nu sunt gata sa implementeze noul sistem de plata a compensatiilor. Acesta presupune ca despagurbirile sa fie achitate direct prin facturi, si nu prin cerere sau prin judecata - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: „In prezent, consumatorii casnici care raman fara lumina pe mult timp din cauza unor defectiuni tehnice pot cere de la furnizor compensatii. Daca raspunsul primit de la operator nu ii satisface, acestia il pot contesta la ANRE, ultima instanta fiind judecata. Ceea ce se vrea acum este ca din 2020, oamenii sa fie despagubiti automat. Adica sa se elimine procedura birocratica prin care se depunea o cerere, iar consumatorii sa primeasca urmatoarele facturi recalulate.”

Sergiu UNGUREANU, EXPERT ENERGETIC: „Legea pe viitor prevede ca aceste compensatii sa fie platite automat in momentul in care apar intreruperi neprogramate sau depasesc limita prevazuta in legislatie./ Aceste limite annual sunt micsorate. Ele vor fi modificate pana in anul 2020, cand se presupune ca va intra in vigoare noul Regulament.”

Furnizorii de energie electrica spun ca mai au nevoie de timp, deoarece sistemul informational si baza de date nu este gata in termenul pe care il anticipau anterior.

„Elaborarea si testarea acestor sisteme necesita timp, iar din lipsa unei experiente anterioare in implementarea unui astfel de sistem – timpul necesar a fost complicat de estimat la momentul aprobarii Regulamentului.”





...se arata in nota informativa atasata la hotararea ANRE-ului din data de 11 martie 2019.



Veaceslav UNTILA, DIRECTORUL GENERAL AL ANRE: „Dvs deja doi ani de zile i-ati folosit nu stiu cum, eficient sau nu. Mai aveti doi ani ani.”

Tatiana GOTISAN, REPREZENTANT RED UNION FENOSA: „Noi absolut nu ne negam la plata compensatiilor.”

Aceste modificari se refera la consumatorii de curent electric cu tensiune joasa, adica mai toti clientii casnici. Solicitarea de a mai amana termenul limita nu a fost acceptata de sefii de la ANRE.

Stefan CREANGA, DIRECTOR ANRE: „Sa mergem pe varianta 2020-2021, iar ulterior pe 2020 dupa ce facem o analiza suplimentara ce inseamna investitii sa mai revenim si poate sa facem un audit ca sa intelegem la ce etapa sunteti pregatiti.”

Astazi, Moldova se alimenteaza cu energie electrica de la doi furnizori: Red Union Fenosa si Red Nord. Cei mai multi consumatori casnici sunt clienti de la Fenosa. In anul 2018, compania spaniola a inregistrat 61 de solicitari pentru despagubiri, in valoare de 9504 lei. Achitarile se fac prin plata la oficiul comercial, prin transfer la card sau prin posta.