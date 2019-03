UE va urmari felul in care va fi format guvernul tarii noastre si daca viitorul executiv va pune in aplicare Acordul de Asociere. Declaratiile, facute la Bruxelles de sefa diplomatiei UE - VIDEO

Federica MOGHERINI, INALTUL REPREZENTANT AL UE PENTRU AFACERI EXTERNE SI POLITICA DE SECURITATE: „Ne-am exprimat ingrijoarea, si, cu singuranta am cazut de acord cu faptul ca vom urmari indeaproape formarea guvernului si a programului pus in aplicare de guvern.”

Inaltul reprezenant al UE a facut declaratiile in urma unei reuniuni a ministrilor de externe ai statelor membre UE la Bruxelles. Principalele subiecte discutate ieri au fost relatiile UE-China, situatia din Yemen, dar si cea din Moldova. Mogherini spune ca Uniunea Europeana nu se va implica in negocierile de tin de crearea unor coalitii parlamentare sau formarea guvernului, insa va urmari cu atentie situatia din tara noastra.

Europenii spun ca vor atrage o atentie deosebita la felul in care va fi pus in aplicare Acordul de asociere, Moldova fiind un partener cheie pentru Uniunea Europeana in parteneriatul estic. Acordul de asociere a fost ratificat in anul 2014. Documentul contine 7 capitole cu norme si standarde europene la care trebuie sa se alinieze tara noastra in diferite domenii, cum ar fi cel al justitiei, al educatiei, al politicii de securitate, al comertului sau agriculturii.