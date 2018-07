Universitatile de la noi au inceput goana dupa tinerii care au luat BAC-ul. Ca sa-i ademeneasca unele institutii au venit cu specialitati noi sau combinate - VIDEO

Managementul dansului este specialitatea de la Universitatea Pedagogica “Ion Creanga” lansata in noul an de studii. Pe langa asta, institutia propune abiturientilor specialitati duble ca dupa absolvire sa aiba doua oportunitati de angajare.

Maria VIRLAN, COMISIA DE ADMITERE UNIVERSITATEA PEDAGOGICA: ”Am incercat in cadrul facultatilor sa propunem specialitati duble cum ar fi Pedagogie, invatamant primar si engleza, Pedagogie invatamant primar si franceza.”

Responsabilii sustin ca in a doua zi de admitere destul de multi tineri vin sa-si depuna dosarele. Candidatii cu note mari au sanse sa obtina unul dintre cele 700 de locuri la buget.

Maria VIRLAN, COMISIA DE ADMITERE, UNIVRSITATEA ION CREANGA: ”Timp de doua zile avem peste 280 de cereri depuse, daca ar fi sa estimam 60% cei care au depus la master. 04:55 La studiile de master avem programul de logopedie solicitat anul acesta, management si consiliere in invatamant primar.”

Chiar si asa ceui din Comisia de Admitere recunosc ca de la an la an numarul studentilor inmatriculati este in descrestere. Au si o explicatie.

Maria VIRLAN, COMISIA DE ADMITERE, UNIVERSITATEA ION CREANGA: ”Situatia demografica, numarul de persoane care au absolvit bacalaureatul si numarul de locuri pe care ni le ofera Romania fara taxa si la care copiii nostri le solicita.”

Iulia Belanciuc a absolvit in 2006 facultatea de limba si literatura romana, iar in 2013 a facut masteratul. Dupa 5 ani de activitate in domeniu spune ca ca-si doreste sa cunoasca mai multe limbi straine. Piata muncii o cere, spune ea.

Iulia BELANCIUC: ”Simt ca am nevoie de o limba straina, nu doar de cursuri, dar de o diploma ca sa lucrez in domeniu. Cred ca spaniola, germana, franceza si engleza neaparat.”

Admiterea a inceput si la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chisinau.

Eduard COROPCEANU, RECTOR UST: ”Sa nu suprapunem cei care vin din licee pentru ciclu I si cei care vin din universitati pentru ciclul II am hotarat sa incepem admiterea de pe 9. In aceste doua zile avem peste 100 de dosare depuse, majoritatea sunt la master si la frecventa redusa.”

Si aici vor aparea specialitati noi, insa cel mai probabil din 2019, pentru ca acestea nu au fost inca aprobate. Pentru acest an, viitorii studenti pot alege intre 5 facultati cu peste 30 de specialitati.

Eduard COROPCEANU, RECTOR UST: ”Am propus spre acreditare provizorie insa ele vor fi de anul viitor. Sunt in domeniul psihopedagogiei.”

Taxa de studii a crescut si ea. Rectorul sustine ca aceasta se aproba anual reesind din fluctuatia valutara.

Eduard COROPCEANU, RECTOR UST: ”Au fost sporite in jur la 300 de lei fata de taxele anului precedent. La cilclul I sunt in jur la 5 mii de lei, la frecventa redusa in jur la 3 mii 500 si la master in jur la 5 mii 500.”

Gabriela Chihan face parte si ea din studentii care s-au grabit sa-si depuna documentele in primele zile. Dupa ce a absolvit colegiul din Calarasi si s-a angajat in capitala ca educatoare, sustine ca are nevoie de perfectionare.

Gabriela CIHAN: "Am vrut sa reusesc. Sunt o persoana nerabdatoare, am venit chiar a doua zi. Pretul imi pare acceptabil. Daca ar fi sa pun alaturi salariul unui educator intr-adevar este greu."

In cadrul mai multor universitati admiterea incepe pe 16 iulie, cum ar fi UTM, USM, ASEM Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice. In acest an sunt oferite 4931 de burse la buget pentru studii de licenta. Candidatii au dreptul sa se inscrie concomitent la mai multe specialitati la una sau mai multe institutii.Cele mai multă se înscrie concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sa.