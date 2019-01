Unul dintre cei mai apropiati si de incredere oameni ai lui Vlad Plahotniuc, Constantin Botnari traieste sub minimul de existenta, avand un venit lunar de putin peste o mie de lei si datorii de 6 milioane de lei - VIDEO

Secretarul General al PD, poreclit “borsetkca” sustine ca in ultimii doi ani a avut venituri lunare de 1098 de lei, bani pe care i-a incasat in calitate de membru de partid. Din dobanzile obtinute din depozitele bancare pe care le are, Botnari s-a mai ales cu 550 de dolari si 7500 de lei.

In acelasi timp, el declara ca are de achitat doua imprumuturi care insumeaza 300 de mii de euro, adica in jur de 6 milioane de lei. Democratul conduce un Mercedes fabricat in 2005 si detine o casa, un apartament si doua garaje.

Potrivit declaratieie sale de venit, publicata de CEC, in 2017-2018, speaker-ul Andrian Candu a avut un salariu de putin peste 15 mii de lei. In aceiasi perioada, presedintele parlamentului a vandut un apartament si un garaj cu 78 de mii de euro. El ar locui intr-un apartament obtinut prin contract de comodat de la nasul sau Vlad Plahotniuc, insa inchirieaza si o casa de aproape 300 de m2, pentru care plateste lunar 1200 de euro.

Tot in ultimii doi ani, la colectia de ceasuri a presedintelui Parlamentului, s-a adaugat inca unul, care costa 8 mii de dolari si i-ar fi fost facut cadou, scrie Ziarul de Garda. Candu are deschise conturi bancare in Austria, Cehia, Moldova si Romania. Intr-un fond privat de pensii de acolo, demnitarul are 204 mii de Roni.

O alta candidata la functia de deputat, Otilia Dragutanu, mentioneaza in declaratia sa de venit, trei terenuri agricole si unul intravilan obtinute prin mostenire. Impreuna cu sotul sau a incasat lunar in ultimii doi ani cate aproape 55 de mii de lei de la locurile de munca de baza. Totodata, sotia fostului guvernator BNM conduce un Jaguar luat in leasing.

Premierul Pavel Filip, candidat si el la functia de putat are un BMW X5 in valoare de 400 de mii de lei, detine 10 terenuri, doua case de locuit si un al imobil nedescifrat. Totusi liderul PD, Vlad Plahotniuc ramane a fi nu numai cel mai bogat democrat ci si cel mai bogat moldovean. Acesta a raportat dividente de peste 100 de milioane de lei. Partidul Democrat este prima formatiune inregistrata pe lista electorala.