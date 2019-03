Unul dintre deputatii independenti spune ca democratii ar trebui sa faca alianta cu blocul ACUM. Cum raspunde la intrebarea: "Va veti lasa cumparat?"

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "- La care fractiune va veti alatura?"

Alexandru OLEINIC, DEPUTAT INDEPENDENT: "- O sa vedem pe parcurs care vor fi propunerile. Cred ca grup parlamentar independent ar fi ceva mai interesant. Trei independenti, fiindca institutul candidatilor independenti astazi reprezinta trei candidati. Proiectele vom vota cu optiunile pe care le-am declarat. Noi am avut un program preelectoral european. Eu reprezint o echipa care se numeste Partidul Popular, noi avem un program foarte bine determinat. El se bazeaza pe dezvoltarea tarii, dezvoltarea europeana de aceia toate optiunile care vor fi indreptate spre europenizarea Republicii Moldova vor fi sustinute."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "-Se vorbeste ca independentii pot fi cumparati?"

Alexandru OLEINIC, DEPUTAT INDEPENDENT: "De unde noutatea?"

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "-De la analistii politici."

Alexandru OLEINIC, DEPUTAT INDEPENDENT: "-Pai analistii politici se bazeaza pe optiunea lor. Eu cred ca ei au informatia lor.-Va veti lasa cumparat?-Noi nu am auzit asa ceva. In experienta mea din parlament nu a fost asa. Poate in anii trecuti. Eu cred ca alianta trebuie sa fie dintre PDM si blocul ACUM. Fara alianta cum guvernam tara? Tara se guverneaza printr-o alianta si un consens politic."