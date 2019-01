Unul dintre indivizii care anul trecut a tuns fortat doi tineri la o benzinarie din Calarasi, a fost retinut din nou. Individul este acuzat ca ar fi santajat o femeie ca va publica poze intime cu ea pe internet - VIDEO

In timpul audierilor, barbatul le-a povestit oamenilor legii ca totul a fost pus la cale de amicul sau, cercetat anterior in dosarul “Frizerul de la Calarasi” si ca el doar s-a intalnit cu victima ca sa ia bijuteriile.

Acum doua zile, a fost retinut si celalalt suspectul. Potrivit politiei, in urma cu o luna, barbatul, folosind o aplicatie pe telefon, a intrat in posesia unor poze intime in care apare femeia, iar ulterior a inceput sa o ameninte.

Anul trecut, individul, impreuna cu alti doi prieteni de-ai sai au fost cercetati penal pentru huliganism pentru ca au tuns fortat doi tineri la o benzinarie din Calarasi. Atunci acesta s-a ales cu o amenda, acum insa risca pana la 7 ani de puscarie.