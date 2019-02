Raport CEC: "Circa 27 de mii de moldoveni au votat pana acum peste hotarele tarii"

Evenimentul a inceput la ora 13:00.

Alina RUSSI, PRESEDINTA CEC: "Pana acum circa 27 de mii de moldoveni au votat peste hotarele tarii. In unele sectii de votare din Frankfurt s-au format cozi. Am primit contestatii din partea cetatenilor care nu au avut posibilitatea sa voteze peste hotare din motivul pasaportului expirat, vreau sa spun ca contestatiile privind votarea in sectiile de peste hotare se depun direct in judecata. Aceste contestatii pot fi depuse prin posta."