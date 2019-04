Tauber, Apostolova si Ulanov au venit la intalnirea organizata de ACUM, la parlament. Imediat ce au intrat in sala de sedinta, ceilalti deputati au iesit din birou

Imediat ce Tauber, Apostolova si Ulanov au intrat in sala de sedinte, deputatii de pe listele blocului ACUM au parasit incaperea.

Marina TAUBER, DEPUTAT, PARTIDUL SOR: "Noi ieri am auzit foarte clar ca ei au invitat pe cei care vor sa lucreze in folosul tarii. Am venit sa invitam blocul ACUM la o discutie constructiva, la un dialog constructiv, pentru ca si noi suntem in opozitie.

Ei au un anumit pachet de legi, avem si noi initiativele legislative. Initiativele noastre sunt testate deja in practica. Noi am studiat proiectele de legi elaborate de blocul ACUM. Credem ca sunt populiste. Cuvantul dezoligarhizare este foarte abstract. Gestul lor este foarte needucat.

Noi am venit sa discutam. Am venit cu ganduri pozitive, cu ganduri bune. Domnul Nastase a spus ca trebuie cat de repede sa lucram ei sunt 26, noi suntem 7, de ce nu am putea deveni mai puternici."