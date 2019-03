URMARESTE LIVE. 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru Gheorghe Petic. Va trebui sa achite si o amenda de 30 de mii de lei. Petic: "Sunteti un criminal domnule judecator, ati facut jocul lui Plahotniuc" - FOTO

Stirea se actualizeaza.





UPDATE 11:50 "Sentinta nu este executorie, este cu drept de apel, in timp de 15 zile la Curtea de Apel Chisinau. Noi o sa depunem in termen legal apel impotriva acestei sentinte. Consideram ca aceasta sentinta este arbitrara. Gheorghe Petic se simte rau din punct de vedere a sanatatii. Analizele de sange sunt cu indici foarte rele. La penitenciarul din Rezina nu exista un medic. S-a aplicat o amenda in marime de 30 de mii de lei, pentru comiterea infraciunii 179, alianitul 2, se cheama violare de domiciliu", spune avocatul lui Gheorghe Petic.





UPDATE 11:50 Fostul politist de frontiera a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de puscarie, in penitenciar de tip semiinchis.





UPDATE 11:30 Mai multi sustinatori ai lui Gheorghe Petic s-au adunat la Judecatoria Orhei.

Alexandru SLUSARI, DEPUTAT ACUM: "Tara se transforma intr-o inchisoare mare si nimeni nu poate fi in siguranta."





UPDATE 11:30 Sedinta a inceput.





Gheorghe Petic isi va afla astazi sentinta. Fostul politist de frontiera isi cheama simpatizantii sa fie prezenti la judecatoria Orhei. Tot ce se va intampla acolo va fi transmis live pe protv.md.

Ieri, pe pagina de facebook a lui Gheorghe Petic a aparut un mesaj prin care fostul politist de frontiera isi indeamna sustinatorii sa fie prezenti la sedinta de judecata. Petic spune ca va sesiza ambasadele UE si alte organisme internationale: "Doar implicarea lor ar mai putea stopa fara delegile admise de catre procurori la instrumentarea sau fabricarea dosarelor impotriva oamenilor vocali.", se arata in mesajul postat.



Intreg procesul de judecata va fi transmis LIVE pe site-ul protv.md, incepand cu ora 11:30.



Gheorghe Petic a fost retinut in octombrie, dupa ce o femeie din Ungheni s-a plans ca el ar fi violat-o. El pledeaza nevinovat si sustine ca dosarul i-ar fi fost fabricat. El a candidat la parlamentare pe lista nationala a blocului ACUM.





Petic a figurat cu numarul 33 in lista si nu a obtinut mandat de deputat.