Igor Dodon cheama din nou cele 3 formatiuni la discutii. De aceasta data, la o intalnire comuna la presedintie: "Poate ii pun la masa de negocieri si incep sa se miste mai repede"

Igor DODON, PRESEDINTELE RM: "Ma bucur ca astazi toti liderii au dat dovada de respect si vreau sa multumesc pentru aceasta si sa-i felicit. Toate cele 3 forte politice au spus ca nu doresc anticipate. Am vazut disponibilitatea lor de a evita aceasta. Am observat si am simtit disponibilitate din partea acestor partide sa creeze o guvernare.

Unii vor majoritate parlamentara, altii prin obtinerea votului de incredere fara a formaliza o majoritate parlamentara. Indiferent de forma in care se doreste formarea unei guvernari, se doreste dialogul.

Este un pas inainte din partea tuturor, la ce formula se va ajunge, ce fel de guvernare vom avea noi, aici tine nu de presedintele tarii. Am auzit de la fiecare partid ca ei sunt disponibili si au intentii de a promova unele legi, unele proiecte de hotarari, mai putin am vorbit despre functii.

Functiile mai putin conteaza, dar au spus ca au legi. Chiar daca este vorba de legi sau de alegerea conducerii parlamentului evident ca acest lucru trebuie de discutat intre partide.

Le-am sugerat ca ar fi bine sa gaseasca posibilitatea sa discute intre ei si le-am amintit ca nu voi accepta o majoritate paramentara formata din transfugi. Daca va fi o majoritate parlamentara inaintata de deputati din 2 partide fara transfugi atunci presedintele va accepta o astfel de formula.

Ce facem mai departe? Eu sper ca dupa aceasta discutie vor incepe si unele discutii bilaterale intre partide. Voi continua sa moderez si sa joc rolul de mediator intre aceste partide. Anunt ca pentru a motiva in continuare partidele sa inceapa o discutie vreau sa invit conducerea acestor partide pe data de 2 aprilie, ora 12:00, in aceasta institutie. Poate ii pun la masa de negocieri si incep sa se miste mai repede."