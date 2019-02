Maia Sandu, despre oamenii adusi organizat din stanga Nistrului: "Sunt platiti cu 20-40 de dolari. Aceasta frauda pune in pericol rezultatele alegerilor" - VIDEO

Andrei Nastaste: "Oamenii platiti, impiedica oamenii cu buna credinta sa-si exercite dreptul la vot, acestia sunt platiti cu 20-40 de dolari, circumsriptia 33 se afla sub asediul mafiotilor si criminalilor, deoarece acolo candideaza Plahotniuc.

Dimensiunile acestei fraude pun in pericol rezultatele alegerilor in calitate de primar ales va indemn sa iesiti la vot. Noi suntem mult mai multi decat ei, fac un apel catre Ministrul de Interne pentru asigurarea unui proces liber si democratic. Partidul Democrat si complicii Sor, PSRM demonstreaza ca nu mai pot ramane nicio secunda la putere".

Maia Sandu: "Aceste alegeri se desfasoara cu incalcari grave, se comit fraude in cele doua circumpscriptii, sute de autocare cu oameni stau la sectiile de votare pe malul drept al Nistrului, oamenii sunt platiti, ei nu cunosc nimic desre partidele pe care le voteaza, ei nu cunosc programele electorale ale acestora. Noi nu recunoastem validitatea voturilor din aceste 2 circumpscrii.

In circumsriptiile din vest se comit fraude, un abuz foarte mare este ca Comisia Electorala Centrala incalca prevederea si obliga presedintii birourilor electorale sa nu recepteze contestatiile celor care nu au reusit sa voteze, acestia sustin ca ei pot sa depuna in mod electronic o cerere in judecata, insa putini dintre oamenii din diaspora detin semnaturi electronice.

CEC au tupeul sa impuna conditii imposibil de contestat, este o frauda din partea CEC, din acest motiv vom veni cu o plangere penala impotriva doamnei Rusu."





Andrei Nastase: "Acei care-si zic democrati, nu sunt nici pe departe democrati, sunt niste agramati, aceleasi acuzatii le-au adus si in timpul alegerilor locale din 2018, fara a citi legea, indemn si oamenii si pe ei sa citeasca ce inseamna agitatie electorala, ne acuza pe nedrept, este o farsa."