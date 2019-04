O noua sedinta de judecata in al doilea dosar in care este vizat Vlad Filat, amanata. Avocat: "Fostul premier nu a venit, pentru ca a avut o interventie chirurgicala"

Stirea se actualizeaza.

Sedinta a inceput la ora 11:00.

Dosarul in care Vlad Filat este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari a ajuns in judecata acum cateva saptamani.





Procurorii cer 10 ani de inchisoare pentru fostul premier. Acesta se afla deja de peste 3 ani in detentie, fiind condamnat la 9 ani de puscarie pentru trafic de influenta si corupere pasiva.





Ilan Sor, cel care l-a denuntat, recunoscand ca i-a dat mita 250 de milioane de lei, de asemenea a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. El, insa, se va afla in libertate pana se va pronunta Curtea de Apel Cahul.





Intre timp, Sor a reusit sa candideze la alegerile parlamentare si sa obtina mandat de deputat.