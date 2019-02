Vlad Plahotniuc sustine o conferinta de presa: "Noi am stabilit ca vom continua proiecte sociale si vom continua cu altele in viitorul Parlament" - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDERUL PD: "In primul rand vreau sa va multumesc celor care si-au exprimat dreptul la vot. Multumim partenerilor externi in scopul unor alegeri cat mai bine organizate. Pentru munca asidua. Noi am stabilit ca vom continua proiecte sociale. Noi vom realiza aceste lucruri. Va asigur ca fiecare mandat pe care il vom avea, va face viata mai buna. Indiferent de diferentele doctrinale care vor fi in parlament, politicienii trebuie sa aiba un scop sa fac o viata mai buna. Noi nu suntem suparati pe nimeni, nu avem subiecte pe care nu vrem sa le discutam. Vrem sa lucram pentru tara si sa facem tot ce ne-am angajat. Vom reveni cu comunicare publica si vom raspunde la intrebari."