Decizia ACUM de a refuza sa se alieze cu PSRM este una iresponsabila. O spun socialistii, care, la fel ca si democratii, afirma ca asteapta sa aiba loc prima sedinta a parlamentului dupa care va fi luata o decizie

Ion CEBAN, DEPUTAT PSRM: "Ne pare rau de politica statului adoptata de catre blocul ACUM, au ales sa bage capul in nisip si sa nu le pese de politica de mai departe a tarii. O asemenea decizie este total iresponsabila.

Acest fapt ne demostreaza inca o data ca blocul ACUM au indus in eroare alegatorii carora le-au promis reformarea clasei politice si rezolvarea problemelor claselor sociale si economice ale tarii, insa in realitatea prefera sa stea in opozitie.

Noi socialistii consideram ca unele ilegalitati nu pot fi inlocuite cu alte ilegalitati. Abordarile si declaratiile blocului ACUM sunt de natura populista.

Vreau sa-i informez pe viitori deputati ACUM ca nicio lege nu poate fi votata si implementata pana nu va fi aleasa conducerea parlamentului. Pentru a salva tara este nevoie de o majoritate parlamentara, ACUM a declarat ca nu doreste o majoritate parlamentara, abordarile lor sunt de natura populista si pe alocuri manifesta incompetenta fata de mecanismele din legislativ.

In acest moment dupa refuzul atat de radical al blocului ACUM, partidul socialistilor anunta ca va convoca in viitorul apropiat organele partidului pentru determinarea actiunilor urmatoare."

Astazi, deputatii din blocul ACUM au spus ca nu vor discuta cu socialistii despre crearea unei majoritati in Parlament. In schimb le-au propus sa voteze o serie de initiative care presupun demiterea procurorului general si a conducerii mai multor institutii de stat. Maia Sandu si Andrei Nastase au spus ca democratii si socialistii i-au chemat pe ei mai intai la negocieri doar de ochii lumii.

Purtatorul de cuvant al PD ne-a spus ca deputatii democrati asteapta sa aiba loc prima sedinta a parlamentului dupa care va fi luata o decizie.





In urma alegerilor din 24 februarie, patru partide au ajuns in Parlament. PSRM a obtinut cele mai multe mandate – 35, PD s-a ales cu 30 de mandate, blocul ACUM cu 26, iar Partidul SOR are sapte fotolii. In legislativ vor fi si trei deputati care au candidat independent.