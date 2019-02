Vlad Plahotniuc: "PD este gata sa inceapa negocierile cu partidele si independentii care trec in Parlament. Haideti sa lasam supararile" - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Multumesc tuturor care au votat, membrilor si simpatizantilor PD. Multumiri profunde adresez pamantenilor mei. Ei mi-au acordat o incredere uriasa, peste 72 la suta. M-a impresionat si ma obliga mult in raport cu ei.

Le multumesc si colegilor mei. Felicit toate partidele care au trecut pragul electoral, sa lasam in urma supararile din trecut si sa privim in viitor. PD este gata sa inceapa negocierile cu partidele si independentii care trec in parlament, pentru a le oferi cetatenilor o majoritate parlamentara.

Prima discutie sa o avem zilele acestea. Vom merge la aceste negocieri cu un obiectiv foarte clar. De a continua lucrurile bune si de a continua dezvoltarea Moldovei. O spun foarte clar, nu avem orgolii, prejudecari. Vom reveni cu comunicari publice poate chiar astazi in privinta acestui subiect."