Socialistii, la intrunire cu Igor Dodon: „Usa noastra ramane deschisa pentru negocierea cu blocul ACUM”

Intalnirea cu presedintele a inceput la ora 14:00.

PSRM urmeaza sa sutina o conferinta de presa pentru a raspunde la intrebarile jurnalistilor.

Igor Dodon, PRESEDINTELE RM: „Am vazut initiativa socialistilor de a invita blocul ACUM la discutii pentru o eventuala majoritate parlamentara, dar am vazut si reactia altor partide. Eu am hotarat sa chem fiecare partid in parte pentru a purta discutii. Am inceput cu PSRM pentru ca reprezentanti cea mai mare fractiune, pentru a vedea care este pozitia partidului referitor la actiunile ce urmeaza. Noi nu avem mult timp. Avem in total doua luni pentru a crea o majoritate parlamentara, daca nu avem aprobarea conducerii parlamentului, daca nu se creaza o majoritate parlamentara, daca nu avem aprobarea unor factori ulteriori, atunci, presedintele va fi in situatia cand va trebui sa dizolve parlamentul. In acelasi timp noi avem alegeri locale si eu cred ca noi nu putem sa ne permitem ca sa irosim aceste doua luni. De aceea, astazi am chemat fiecare partdid ca sa vedem daca are sens sa asteptam aceste doua luni sau nu.”

Zinaida Greceanii, presedinte PSRM: „Eu cred ca toate partidele carora cetatenii le-au acordat votul de incredere ar trebui sa dea dovada de maturitate politica, sa lase ambitiile personale si sa se gandeasca ce se poate face pentru tara. Zinaida : Eu cred ca toate partidele carora cetatenii le-au acordat votul de incredere ar trebui sa dea dovada de maturitate politica, Sa lase ambitiile personale si sa se gandeasca ce se poate face pentru tara. Usa noastra ramane deschisa pentru negocierea cu blocul de opozitie ACUM.