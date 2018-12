Usatii, despre planurile pentru alegerile parlamentare si arhiva video care va fi facuta publica daca i se va intampla ceva - VIDEO/ZdG.md

„Dacă vor decide să elimine un partid, de exemplu Partidul Nostru, oricum va rămâne blocul”, a declarat Usatîi, care a mai precizat: „nu cred în aceste alegeri, dar se poate întâmpla o minune”.

Partidul Politic „Patria” a fost exclus din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014. În prezent, formaţiunea este condusă de Sergiu Biriukov.

În cadrul aceleiaşi transmisiuni live, Usatîi a făcut precizări referitor la zvonurile din spaţiul public referitor la starea sa de sănătate. Acesta a anunţat că urmează să fie spusus unei intervenţii medicale, iar în cazul în care cu el se va întâmpla ceva, a pregătit arhiva sa video care ar conţine informaţii din viaţa mai multor oameni.

„Dacă o să mor, eu o să vă anunţ personal. Până când sunt viu şi sănătos. Da, de fapt, mă pregătesc pentru o intervenţie complicată. O spun direct, pentru a nu lăsa spaţiu de interpretări, poveşti şi legende, cum se întâmplă la noi. Sper foarte mult că totul va trece bine, mai ales pentru că crezul meu în viaţa a fost întotdeauna, dacă Dumnezeu are pentru mine careva planuri, înseamnă că totul trebuie să fie bine, dacă nu are aceste planuri, înseamnă că totul va fi foarte rău. Dacă am ajuns până la vârsta de 40 de ani, înseamnă că Dumnezeu are careva planuri şi aceastea trebuie să se îndeplinească”, a declarat Usatîi.

CITESTE MAI DEPARTE PE ZDG.MD