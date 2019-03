Va candida Andrei Nastase la urmatoarele alegeri locale? Ce spune liderul PPDA: "Trebuie sa facem tot ce ne sta in puteri ca sa ne luam inapoi mandatul de la Chisinau" - VIDEO

Liderul PPDA nu a vrut sa ne spuna daca va candida la urmatoarele alegeri, insa a spus ca blocul ACUM din care face parte formatiunea pe care o conduce, va participa si la aceste alegeri.

Andrei Nastase, LIDER PPDA: "La alegerile locale viitoare vom merge la fel impreuna intr-un singur bloc, Blocul Electoral ACUM, Platforma DA si PAS."





Lorena Bogza: "Si cu un candidat, Andrei Nastase?"

Andrei Nastase, LIDER PPDA: "Este prematur sa dicutam. Nu am incheiat-o bine cu parlamentarele si acum mergem la locale. Ceea ce este cert, este ca trebuie sa facem tot ce ne sta in puteri ca la Chisinau sa ne luam inapoi mandatul si sa dam in continuare speranta oamenilor. In joc este speranta acestor oameni."