Valeriu Munteanu, invitat in studioul Stirilor Pro TV: “Eu am crezut ca Dorin Chirtoaca va fi capabil sa fie presedintele partidului liberal si sa ia decizii pentru cetateni dar nu a fost sa fie." - VIDEO

Valeriu MUNTEANU: " Toata lumea de buna credinta din Republica Moldova asteapta consolidarea fortelor antioligarhice, proeuropene intr-un bloc comun pentru a facilita votul acestora la parlamentare si pentru a putea crea o premiza reala pentru ca alegerile sa fie invinse si respectiv binomul Plahotniuc - Dodon sa fie debarcat de la guvernare. Acesta a fost si este in continuare crezul meu, pentru asta am muncit in interiorul partidului dar din pacate Ghimpu nu isi doreste acest lucru dar Chirtoaca nu poate sa isi impuna punctul de vedere sau cred ca nu il are pe acest subiect. ......Eu am cedat pentru ca eu am crezut ca Dorin Chirtoaca va fi capabil sa fie presedintele PL si sa ia decizii pentru cetateni dar nu a fost sa fie."