Vacantele s-au incheiat, iar strazile capitalei s-au transformat, din nou, in furnicare. Oamenii au asteptat in statii minute in sir pentru a ajunge la timp la munca sau la scoala - VIDEO

Odata cu incheierea vacantelor, strazile capitalei s-au transformat din nou in furnicare. De dimineata, oamenii au asteptat in statii minute in sir pentru a ajunge la timp la munca sau la scoala. Desi cei de la primarie spun ca de astazi, transportul public circula in regim obisnuit, nu toti au incaput in troleibuze sau microbuze, iar cei care au reusit sa urce au calatorit ca intr-o cutie cu chibrituri.