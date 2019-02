Veaceslav Platon ar fi fost injunghiat in penitenciar, spune unul dintre avocatii omului de afaceri: "Nu stim daca este in viata sau nu. Nu ne permite accesul la el..."

Stirea se actualizeaza.

Alexandru BOTNARIUC, AVOCAT: "Astazi noi am fost si iarasi nu am putut intra. Nu ni s-a permis accesul. De la rude am primit informatia ca posibil a fost injunghiat cu un cutit si nu se permite accesul. Nu stim daca este in viata sau nu.

Am incercat sa discutam cu medicul din penitenciar. Intamplatot cand eram in penitenciar a venit o persoana sa ofere niste medicamente pentru alt detinut si a iesit medicul.

Noi am discutat cu dansul pentru a afla este sanatatos, in viata... nicio reactie nu am primit. Nici da, nici nu. Nu stim daca e adevarat sau nu. Noi ne-am dus sa verificam faptul dat."

Cei de la Penitenciar nu ne-au raspuns la telefon pentru a ne oferi mai multe detalii.