Veaceslav Platon se plange ca este bolnav si ca nu i se permite sa mearga la medic. El a facut aceste declaratii pe holul Curtii de Apel unde a fost adus in catuse. Platon s-a plans in continuare de dureri de dinti si ca nu are acces la dentist. Cei de la penitenciare ne-au spus ca vor reveni cu o reactie.