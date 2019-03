Vedeta francezilor, Antoine Griezman si-a sarbatorit ziua de nastere la Chisinau. Cu aceasta ocazie, coechipierii sai l-au felicitat cu un tort imens, i-au cantat “la multi ani”

Cea de-a 28-a aniversare, l-a gasit pe francezul Antoine Griezmann, in deplasare la Chisinau. Fotbalistul si-a sarbatorit aseara ziua de nastere in restaurantul hotelului in care a fost cazat, alaturi de coechipierii sai.

Intre timp, pe internet a aparut un video cu imagini filmate in timpul calatoriei jucatorilor francezi. In avion, starurile de sute de milioane de euro si-au petrecut timpul jucand carti, privind filme si navigand pe internet. Iar la coborarea din avion au fost intampinati cu paine si sare.

Spre seara a urmat antrenamentul francezilor, care s-a incheiat cu mai multe glume.

Meciul dintre Moldova si Franta va avea loc astazi la ora 21 si 45 de minute, pe Arena Zimbru Chisinau.