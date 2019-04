„Vestierie hoteasca”: un grup de criminali din mai multe penitenciare din tara, deconspirati de oamenii legii. Acestia strangeau bani si alte bunuri pentru crearea unor fonduri banesti in inchisoare. Cum se intampla totul - FOTO

Potrivit procurorilor, criminalii acumulau banii in urma organizarii, dirijarii si comiterii mai multot infractiuni, cum ar fi talharii, jafuri, furturi, escrocherii. Acestia organizau jocuri de hazard intre detinuti pentru crearea unor datorii improvizate, pentru transmiterea lucrurilor interzise in penitenciare, dar si pentru crearea a unor conflicte inventate intre detinuti, in baza carora ulterior santajau rudele acestora.

In urma actiunilor criminale, lunar se colectau circa 200 000 lei pentru sustinerea organizatiei criminale.

Astfel, în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţii şi acţiunilor de urmărire penală, acum doua zile, oamenii legii au efectuat 10 percheziţii dintre care 5 au fost efectuate în 4 instituţii penitenciare şi 5 la domiciliile altor figuranţi.

În cadrul efectuării percheziţiilor, în celulele deţinuţilor au fost depistate mai multe obiecte interzise, cum ar fi: telefoane mobile, înscrisuri de ciornă care denotă evidenţa financiară, cărţi de joc, routere wi-fi, cartele SIM, dispozitive artizanale de consumare a drogurilor, etc.

La domiciliile altor figuranţi, aflaţi la libertate, au fost depistate: înscrisuri de ciornă cu evidenţe referitor la datorii acumulate de către potenţialele victime ale grupului criminal, ordine de eliberare a mijloacelor financiare din instituţii bancare, recipise, mijloace financiare.

În continuare se petrece un complex de acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţii pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în activitate infracţională cât şi stabilirea victimelor acţiunilor ilegale.