Victor Arama, victima a evenimentelor din aprilie 2009: „Credeam ca se duc comunistii si va fi totul bine la noi” - VIDEO/ZdG.md

— Aceşti ani au trecut atât de repede. Se mai şterg unele momente din memorie. Am avut multe speranţe… Cu părere de rău, au trecut 10 ani şi aşteptările noastre nu s-au îndreptăţit. Dimpotrivă, am mai pierdut câte ceva din puţinul pe care-l acumulasem. Mi-aduc aminte adesea momentele din 7 aprilie – de la prima oră, când am pornit de acasă şi până am ajuns escortat la comisariat, la Inspectoratul General de Poliţie (IGP). Mi-aduc aminte de prietenii cu care am mers împreună la protest. Discutăm uneori cu ei despre asta şi îmi spun că şi ei sunt dezamăgiţi de urmări. Nu s-au schimbat lucrurile. Nu avem ceea ce noi ne-am dorit să obţinem atunci. Poate spun asta cu emoţii, dar aceasta e părerea mea. Cred că am făcut şi nişte paşi înapoi.

— Dar, să luăm lucrurile de la capăt. Cum aţi ajuns atunci în stradă, la protest?





— Am plecat de acasă la ora 4 dimineaţa. Ştiam ce se întâmplă la Chişinău, că urmărisem evenimentele şi din 5, şi cele din 6 aprilie. Ne-am adunat cu prietenii atunci, pe 6 aprilie, şi ne-am întrebat ce facem – mergem să-i susţinem pe cei de acolo sau nu? Ştiam că sunt mulţi studenţi… Bineînţeles, au existat diferite păreri. Unii au zis să ne ducem, alţii au zis că nu merg. Până la urmă, fiecare a decis să facă aşa cum credea el de cuviinţă. La ora 4 am pornit împreună cu cineva cu maşina la Chişinău. Am ajuns la Chişinău la 7 dimineaţa şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să merg la Catedrală, ca să particip la slujbă. Am rămas acolo vreo oră – o oră şi jumătate, după care am ieşit în Piaţă. Am văzut Piaţa inundată de tineri şi mi-a apărut un sentiment de mândrie că, totuşi, uite, s-ar putea schimba ceva şi la noi. Pe la 9 dimineaţa, au început să apară coloane întregi din toate părţile, eu cred că erau din diferite localităţi cei care veneau. Era o mândrie să-i vezi. Am văzut practic tot ce s-a întâmplat în ziua aceea. Aveam un telefon, destul de bun pentru acea perioadă, şi puteam să filmez totul cu el – cum ne duceam din piaţă spre Preşedinţie, unde se dădeau fumigenele, cum se aruncau din Parlament calculatoarele. Am văzut toate astea cu ochii mei şi am filmat. Doar că, atunci când am fost escortaţi la comisariat, mi s-a luat absolut totul, ca după ce am fost eliberat, când m-am întors să-mi retrag lucrurile care mi-au fost luate, să nu-mi restituie şi telefonul. Mi-au spus că nu mai este. Am înţeles că au găsit filmările. Ca să iasă cumva din acea situaţie, mi-au propus un telefon nou, exact acelaşi model. Ştiu că erau imagini foarte bune acolo… Oricum, a trecut fiorul acela şi acea dorinţă de schimbare. Mulţi prieteni spun că regretă faptul că s-au dus atunci în PMAN şi se întreabă pentru ce le-a trebuit asta. Şi eu am avut probleme de sănătate, în urma acelor evenimente, dar era vorba de momente importante, de schimbarea clasei…

— Acelea au fost speranţele, să aduceţi o nouă clasă politică la putere…





— Da. Eu mai călătorisem până la asta prin Europa şi îmi doream şi la mine acasă ceea ce vedeam acolo. Dar, nu s-a schimbat nimic. Avem tot aceeaşi situaţie. Nu ştiu dacă se mai poate schimba ceva la noi. De asta şi foarte multă lume pleacă.

— Şi dintre persoanele cu care aţi fost atunci la proteste?





— O bună parte au plecat, sunt şi prin SUA, şi prin Belgia, şi prin Marea Britanie. Mai puţini văd pe aici, deşi cu unii încă mă mai întâlnesc pe stradă, ne salutăm. Ei tot şi-au cam pierdut speranţa că va fi mai bine.

— Revenind la acea seară de 7 aprilie, cum aţi ajuns la comisariat?





— Undeva seara, pe la 21.00 – 22.00, toţi au fost alungaţi din piaţă, iar poliţia începu să atace. Noi ştiam că sunt parcate undeva, în zona inspectoratului, două microbuze care urmau să se întoarcă la Cahul. Dar, până a ajunge acolo, vorbeam la telefon cu alte persoane, cunoscuţi de-ai noştri şi le spuneam că dacă vor, pot să meargă cu noi spre casă. Eram cu o maşină mică şi noi umblam să-i strângem pe aceşti băieţi, ca să-i aducem acolo. Odată ajunşi la microbuze, am urcat cu toţii în ele. În acel moment, am fost blocaţi de poliţie din toate părţile. Toţi erau înarmaţi cu automate Kalaşnikov. Ne cam luase spaima când vedeam cum ne împing, cum ne bruschează. Nu înţelegeam ce se întâmplă. După asta, în microbuze s-au urcat, pare-mi-se, câte două persoane din poliţie. Am fost escortaţi până la IGP. Porţile au fost deschise şi am intrat în Inspectorat. Am coborât şi porţile s-au închis după noi. Apoi, toţi am fost aliniaţi la perete cu mâinile în sus. Am stat aşa circa două ore. Fiecare trecea şi preda tot ce avea prin buzunare. După asta, semna nişte acte, nici nu mai ţin minte ce era scris acolo… În continuare, fiecare ajungea pe „coridoarele morţii”.

— Ce se întâmpla acolo, din câte vă amintiţi?

— Fiecare intra şi era pedepsit, uşor spus. Primeam instrucţiuni de la ei. Ne spuneau să facem nişte lucruri pe care eu le consider inumane – să te dezbraci, să faci nişte flotări, chestii din astea. După, erai dus în celulă. Şi dacă în mod normal, în celulă erau cel mult vreo 5-6 persoane, noi fusesem încarceraţi câte 20-25. Câteodată nici nu puteai să te aşezi cel puţin. Au trecut 10 ani, dar ţin minte foarte bine aceste momente. Noaptea era rece şi noi în celule aveam doar paturi din scânduri, pe care nu le puteam mişca din loc, iar drept pernă ne serveau sticlele din plastic, de la care dezlipeam etichetele de peliculă şi le prindeam de gratii, ca să nu bată vântul. În fiecare dimineaţă, eram verificaţi şi gardienii scoteau şi aruncau acele etichete de la gratii. Dormeam încălzindu-ne unul de altul. Ne întindeam pe jos câte 7-8 persoane şi ne strângeam unul de altul. Aşa şi am petrecut câteva zile şi nopţi în comisariat. Ulterior, am fost transferaţi la Penitenciarul nr. 13 şi vreau să vă spun că acolo deţinuţii ştiau tot despre ce se întâmplă în afară şi ei aveau o atitudine foarte bună faţă de noi. Se ajungea până la aceea că, la micul dejun, ne dădeau din mâncarea lor.

— Şi cei mai tineri cum se descurcau?

— Erau şi copii acolo, erau tineri pe care îi puteam considera copiii mei, de 17-18 ani. Tinerii erau disperaţi, se ţipa la ei, le spuneau că vor sta 25 de ani în puşcărie, că nu vor mai ieşi de acolo. Erau tineri care mă întrebau dacă chiar aşa ar putea fi. Le spuneam să stea liniştiţi, pentru că ne văd şi europenii şi tot ce se întâmplă se vede până departe, în afara ţării. De multe ori, tinerii, copiii, că erau din cei care aveau şi 14 ani, şi 15 ani, mă întrebau despre ce ar putea fi cu ei şi le spuneam că este exclus să fie deţinuţi 25 ani. Pentru ce să le facă asta? Pentru nimic, că ei nu au făcut nimic.

— Dar aţi văzut atunci, la proteste, provocatori în mulţime?

— Am văzut foarte multe persoane care într-adevăr erau provocatori. Erau destul de puternici. Şi provocau în diferite moduri. Aveau feţele acoperite şi se ascundeau dacă te apropiai să-i filmezi. De departe se vedea foarte clar care erau persoanele venite să manifeste paşnic şi care erau cele venite să facă provocări.

— Ulterior, aţi mai primit explicaţii de la poliţişti referitor la cele întâmplate?

— De fapt, după poliţie, când am ajuns la penitenciar, ni se părea că am nimerit în rai. Poliţia era foarte agresivă. Nu înţelegeam de ce. Îmi ziceam atunci că, de fapt, ei ar trebui să fie mai buni cu noi, că ei pricepeau ce se întâmplă. După asta, am discutat şi cu alte persoane care fuseseră reţinute, am discutat şi cu unii din poliţie, cu prieteni şi ştiu că erau şi excepţii – unii dintre poliţişti îi duceau acasă pe manifestanţi şi le dădeau de mâncare şi îmbrăcăminte, că era rece în nopţile celea. Iată acei oameni înţelegeau foarte bine situaţia tinerilor. Dar, în inspectorat a fost foarte grav.

— Şi cum a fost ieşirea din arest, după tot prin ce aţi trecut?

— Țin minte cum aveau loc toate acele judecăţi, deşi eu nu ştiu cum poţi să faci o judecată în penitenciar, că trebuie să fii dus în instanţă, iar atunci unul intra şi altul ieşea. În cinci minute hotărau totul şi decizia era semnată. Aşa a fost şi când ni s-au dat câte 10 sau 30 de zile de arest. Fix aşa a fost şi când am ajuns la Curtea de Apel Chişinău. Bine, acolo a fost altă situaţie, fusesem, totuşi, scoşi din penitenciar… Nu numai pentru mine, ci pentru toţi ceilalţi a fost dureros acest moment – noi ieşeam afară şi ne aşteptau familiile cu ochii în lacrimi. Asta nu o să uit nicicând – cum m-au întâlnit fiica, ginerele şi nepoţica, care atunci s-a apropiat de mine şi a început a plânge. Cred că acele momente am să le ţin minte toată viaţa. E groaznic că într-o ţară care se pretinde democratică s-a întâmplat asta.

— Cum au fost pentru dvs. acele zile imediat după ce aţi fost eliberat?

— Chiar după acele zile şi după ce ne-au eliberat pe noi, se auzea despre tineri care au fost închişi din nou, unii după ce fuseseră eliberaţi. Şi ei mergeau şi prin clase după copii, care aveau 14-15 ani. Cu mine nu s-a întâmplat asta. Eu m-am întors la Chişinău după două săptămâni, doar ca să-mi iau actele. Atitudinea faţă de mine a fost cu totul alta.