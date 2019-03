Violul minorei de la Cantemir: "Barbatul nu e preot. Este o instigare la ura din partea procuraturii. Cei de la Mitropolie ar trebui sa iasa cu o reactie". Activistul Ion Andronache spune ca a sunat la ambele Mitropolii. Reactia primita - VIDEO

Ion ANDRONACHE, ACTIVIST CIVIC: "Eu am asteptat o reactie din partea Mitropoliei Moldovei, de la Mitropolia Basarabiei. Nicio reactie nu am vazut. O reactie macar care sa vina sa condamne acest act.

O reactie care sa vina cu detalii despre cine este preotul, daca este preot sau sa infirme acest lucru. O reactie care sa vina cu un mesaj de sustinere de mangaiere a acestei fetite care deja are 16 ani.

Reactia nu a venit, insa reactii vin la stiri privind marsul LGBT. La lipsa unei reactii din partea celor doua Mitropolii, eu am dorit sa ma informez singur, asa ca am sunat la Mitropolia Moldovei si am vorbit cu secretarul Iparhiei de Sud care mi-a raspuns, spunand ca nu la noi asa preot niciodata nu a slujit. Acest preot a slujit in cadrul Mitropoliei Basarabiei.

Deci, imediat au pasat vina catre cealalta Mitropolie. I-am sunat pe cei de la Mitropolia Basarabiei si ei mi-au spus ca un astfel de preot nu a slujit niciodata la ei in Mitropolie. L-am mai sunat si pe secretarul Mitropolitului Petru si acesta mi-a spus ca a fost un astfel de preot in cadrul Mitropoliei Basarabiei, insa el a fost caterisit din cadrul Mitropoliei vreo 10 ani in urma.

L-am intrebat daca exista un act de caterisire, el a spus ca nu cunoasca. De fapt, acest preot nu este preot, este un monah care a locuit intr-o comunitate monahala. El era un preot monah, oprit din slujire cu 10 ani in urma. Deci, comunicatul este unul falsa si instigator la ura.

In comunicatul de presa se spune clar ca acest barbat este preot. Este instigatoare la ura fata de preot si fata de biserica. Daca acest viol ar fi fost savarsit de un barbat care ar fi activat ca tamplar sau brutar, cei de la Procuratura nu ar fi scris despre aceasta. Este o instigare la ura din partea procuraturii. Cei de la Mitropolie ar trebui sa iasa cu o reactie prompta."

Contactati de ProTV, responsabilii de la procuratura spun ca vor veni ulterior cu o reactie.