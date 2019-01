Vlad al Arabiei: averea, interesele si conexiunile din Orientul Mijlociu - anticoruptie.md

Republica Moldova şi-a intensificat în ultimii ani relaţiile cu ţările din regiune. Unul dintre intermediari este patronul Trans-Oil, Vaja Jhashi, care a consiliat mai multe structuri guvernamentale în Orientul Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite au fost o destinaţie pentru bani scurşi din afacerea „Laundromatul rusesc”, precum şi din „furtul miliardului” din sistemul bancar moldovenesc.

Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, candidează la alegerile parlamentare din 24 februarie curent în Circumscripţia uninominală nr. 17, Nisporeni. Conform declaraţiei sale de avere şi interese personale pentru 2018, preşedintele Partidului Democrat a arătat, pentru prima dată, că a avut venituri din Orientul Mijlociu şi că deţine firme la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un paradis fiscal.

Vlad Plahotniuc a precizat în declaraţia de avere şi interese personale că este singurul proprietar al firmelor Vangurad International LTD din Emiratele Arabe Unite şi Vangurad International Group LTD de pe Insulele Samoa. Numai că el ortografiază diferit, în acelaşi document, cele două firme – Vanguard International Ltd şi Vangurad International Ltd. Aceste companii sunt firme de investiţii pe care le-ar fi cumpărat cu 100.000 de dolari americani. Am solicitat o explicaţie de la preşedintele PDM, dar, până la data publicării investigaţiei, nu am primit niciun răspuns.

Indicând aceste companii, preşedintele democrat a menţionat că a obţinut de la Vangurad International LTD dividende în valoare de 4.550.200 de euro, 11.597.400 de lei moldoveneşti şi 347.500 de dolari americani.

Trebuie menţionat că Emiratele Arabe Unite fac parte din ţările prin care au circulat în 2011–2014 sume ce se ridică la 434 de milioane de dolari americani din aşa-numita afacere „Laundromatul rusesc”. Este vorba de o schemă financiară criminală prin care au fost scoşi din Rusia 20 de miliarde de dolari obţinuţi în urma unor contracte cu statul.

De asemenea, Emiratele Arabe Unite au fost una dintre destinaţiile banilor scurşi în urma furtului miliardului, conform raportului II al companiei Kroll.

