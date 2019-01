Vlad Filat a primit un raspuns de la secretarul General al Consiliului Europei, sustine avocatul sau. Ce scrie in documentul publicat de acesta - VIDEO

Scrisoarea pe care Vlad Filat ar fi primit-o pe data de 17 ianuarie de la Secretarul General al Consiliului Europei a fost publicata pe Facebook de avocatul fostului premier, Victor Munteanu.

Oficialul ii da asigurari lui Filat ca a luat nota in legatura cu preocuparile sale referitoare la situatia din Republica Moldova si a mai mentionat ca receptioneaza permanent rapoarte despre cum respecta autoritatile de la Chisinau valorile si principiile europene, in special inainte de parlamentare.

Munteanu sustine ca fostul prim-ministru a decis sa se adreseze oficialului european pentru ca in primul dosar ar fi fost comise o serie de nereguli si se teme ca acestea s-ar putea repeta in cel de-al doilea care a fost expediat deja in judecata.

Victor MUNTEANU, AVOCAT: “Aceasta scrisoare a fost expediata in contextul in care era clar ca este pe ultima suta de metri cel de al doilea dosar in care era clar ca se utilizeaza elemente si fapte din prima cauza penala. Filat spera ca de aceasta data va avea parte de un proces echitabil cu respectarea tutror conventiilor, cu martori cu expertize totul sa fie public.”

Mai mult decat atat, potrivit avocatului, Filat sustine ca si primul si al doilea dosar ar fi folosite in campaniile electorale.

Victor MUNTEANU, AVOCAT: “ La fel ca si primul dosar, tin sa reamintesc ca decizia curtii de apel a fost pronuntata pe data de 11 noiembrie 2016 cu doar doua zile inainte de al doilea tur al alegerilor prezedentiale, si tot a fost intr-un context politic examinat si presupunerea sa adeverit ca si aceasta cauza penala va fi lansata in campania electorala.”

La inceputul acestui an pe numele fostului premier a fost deschis un dosar nou, unde Vlad Filat este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari, dosarul a fost trensmis deja in instanta.

Astfel, potrivit autoritatilor, fostul prim-ministru ar mai putea primi inca pana la 10 ani de inchisoare. In vara anului 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva.