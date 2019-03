Vlad Filat, despre dosarul in care a fost condamnat: "Eu deja, dupa atata timp, am incetat sa am sperante false..." - VIDEO

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: "-Eu sunt aici pentru un proces de judecata, trebuie sa aveti in vedere ca este inceputul doar in decurs de revizuire. Datele acestor cereri vor fi explicate de catre avocati. Doar ca vreu sa va spun ca este un inceput. "



"- Ce asteptari aveti?"

Vlad FILAT, EX-PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: "-Eu deja dupa atata timp am incetat sa am sperante false si este important ca noi s parcurgem toate caile, sa facem tot ce este posibil nu doar sa demonstram ca Republica Moldova are nevoie de justitie dar ca prin actiuni foarte concrete sa facem ca procesele de judecata sa fie publice si sa fie bazate pe probe sa fie echitabile. Este o cale pe care mergem la CtEDO degraba vom afla si solutiile. "

Acum, Vlad Filat este judecat in cel de-al doilea dosar al sau in care este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari. Cauza a ajuns in judecata in urma cu 5 saptamani. Procurorii cer 10 ani de inchisoare pentru fostul premier.

Vlad Filat se afla deja de peste 3 ani in detentie, fiind condamnat la 9 ani de puscarie. in primul sau dosar, pentru trafic de influenta si corupere pasiva.

Ilan Sor, cel care l-a denuntat, recunoscand ca i-a dat mita 250 de milioane de lei, de asemenea a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. El, insa, se va afla in libertate pana se va pronunta Curtea de Apel Cahul.

Intre timp, Sor a reusit sa candideze la alegerile parlamentare din 24 februarie si sa obtina mandat de deputat.