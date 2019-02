Vlad Plahotniuc ar detine doua pasapoarte de serviciu pe care le-a obtinut inca pe vremea in care nu detinea nicio functie in stat si a trecut cu ele frontiera cu Ucraina de nenumarate ori - VIDEO

Vladimir THORIC, AUTORUL INVESTIGATIEI: “ Aceasta investigatie am inceput-o inca in anul 2016. Am trimis unei surse de la frontiera ucraineana lista persoanelor publice din Moldova. Am vrut sa aflam cu ce automobile intrau in Ucraina, in baza caror acte. “

Vlad Plahotniuc s-ar fi bucurat de beneficiile pasaportului de serviciu ani la rand, desi nu detinea nicio functie in stat. Potrivit Rise Moldova, primul act de acest fel, care apare in baza de date a granicerilor ucraineni, liderul PD l-a obtinut in 2000, iar acesta era valabil timp de 2 ani.

Nu este clar cu ce se ocupa Vlad Plahotniuc in acea perioada, anii 1998-2001 fiind o foaie alba in CV-ul democratului de pe pagina Parlamentului. Al doilea pasaport de serviciu, Plahotniuc il obtine in 2007, care expira 4 ani mai tarziu.

Cu acest document, liderul PD a traversat frontiera de cel putin 8 ori, cu avionul sau personal, inregistrat pe numele companiei Nobil Air, firma vanduta ulterior lui Ilan Sor. Ministerul Afacerilor Externe le-a confirmat celor de la Rise autenticitatea pasapoartelor, fara a le oferi insa mai multe detalii.

Vladimir THORIC, AUTORUL INVESTIGATIEI: " Timp de doi ani am asteptat raspunsul de la Vladimir Plahotniuc, la intrebarile: “De ce a avut nevoie de pasaport de serviciu si cum le-a obtinut?”. Timp de doi ani nu am primit raspunsuri de la Plahotniuc, la cele cinci cerereri, pe care le expediam pratic la fiecare jumatate de an. De aceea, am decis sa nu mai asteptam si sa publicam ceea ce avem. “

Fostul ambasador al Moldovei in Ucraina, Sergiu Stati, dar si alti oficiali au declarat ca exista o decizie a Guvernului din 2004, care le permite oamenilor de afaceri sa detina pasapoarte de serviciu, dar un document care se demonstreze acest lucru nu a fost gasit, se arata in investigatie.

Pentru PRO TV, purtatorul de cuvant al democratilor, Vitalie Gamurari, a spus ca asemenea informatii sunt publicate de obicei in campanii electorale si ca nu au la baza dovezi clare.

Vladimir THORIC, AUTORUL INVESTIGATIEI: “- Nu am publicat acest lucru, pentru ca nu putem sa afirmam, dar unii oameni de afaceri din apropierea lui Vlad Plahotniuc ne-au spus aceste pasapoarte au fost cumparate, pentru a obtine dreptul de a intra fara viza in anumite tari. “

Pasaportul de serviciu este eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, in vederea indeplinirii unor functii de serviciu peste hotare, primarilor, consilierilor presedintelui Parlamentului, judecatorilor de la Curtea Constitutionala, dar si personalului din misiuni diplomatice.