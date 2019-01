Vlad Plahotniuc ar fi cel mai bogat candidat la parlamentare. Asta se arata in declaratia sa de avere publicata de Comisia Electorala Centrala. Ce averi au ceilalti candidati - VIDEO

Vlad Plahotniuc a avut in ultimii doi ani venituri din dividente, dobanzi si din vanzarea unui automobil. In declaratia sa de avere acesta spune ca are carti anticariat si universale, care ar valora 11 milioane de lei si un pian de 131 de mii de euro.

Cei mai multi bani, totusi, liderul PD i-a incasat de la o companie cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Circa 4,55 de milioane de euro, 11,5 milioane de lei si (circa 350 de mii de dolari) 347 de mii de dolari.

Respectiva firma, despre care nu se stia pana acum, s-ar ocupa, la nivel mondial, cu vanzarea mai multor produse, cum ar fi fructe sau legume. Plahotniuc sustine ca a mai primit 4.19 milioane de lei de la compania “Prime Management”, la care este fondator. In 2017-2018, acesta a vandut o masina cu 999 de mii de lei (adica, circa xx mii euro) si detine patru automobile de lux Mercedes.

Ziarul de Garda scrie ca seful democratilor isi tine doar o parte din economii in banci. La capitolul bunuri imobile, el a mentionat un apartament, doua garaje, un spatiu comercial luat in locatiune si un alt bun despre care nu se precizeaza nimic. Acesta mai declara investitii in 8 companii.

Vlad Plahotniuc a detinut functia de prim-vicepresedinte al Parlamentului intre 2010-2013 si a fost deputat in doua legislaturi. A devenit lider PD in decembrie 2016. In ceea ce tine de alti candidati la parlamentarele din 2018, Maia Sandu si Andrei Nastase, de exemplu, nu declara salarii obtinute de la locul de munca.

Lidera PAS vorbeste de 500 de RON (adica 2000 de lei moldovenesti) pe care i-ar fi castigat dupa ce a sustinut o conferinta la Bucuresti, dar si o dobanda de 500 de dolari. Ea are un apartament cumparat in 2003 si o Toyota Rav 4, dar si un cont bancar in SUA, unde tine 38 de mii de dolari.

Liderul PPDA spune ca familia sa a incasat 68 de mii de euro anul trecut de la o companie germana. Plus alte 14 mii sub forma de indemnizatii pentru copii si 35 de mii pentru vanzarea unui Mercedes. Nastase locuieste intr-o casa din orasul Codru si mai indica 10 constructii la categoria case de locuit. Acesta detine un automobil de 10 mii de euro.