Vlad Plahotniuc, despre rezultatul alegerilor parlamentare, propunerea transmisa blocului ACUM de a face alianta, dar si dosarul deschis in Federatia Rusa inainte de scrutin - Deschide.md

- Consideraţi că alegerile s-au desfăşurat în condiţii bune, au fost libere şi democratice?

- Asta nu eu trebuie să o spun. În primul rând, cei care dau legitimitate alegerilor sunt cetăţenii, prin prezenţa lor la alegeri şi prin vot, apoi există observatorii străini şi cei locali, care, la aceste alegeri, cred că au fost mai mulţi şi mai vigilenţi ca oricând, care au considerat că aceste alegeri au fost competitive şi drepturile fundamentale au fost respectate.

Sigur că la orice scrutin electoral pot să apară anumite probleme, asta se întâmplă peste tot, important este că nu au existat probleme, care sa afecteze procesul electoral sau rezultatele alegerilor.

Foarte mulţi ne spuneau că Moldova va trece printr-un test decisiv privind modul în care vor fi organizate aceste alegeri, în noul sistem mixt, iar concluziile observatorilor internaţionali au fost că alegerile s-au desfăşurat într-o manieră competitivă şi cu respectarea celor mai importante drepturi şi libertăţi, pornind de la înregistrarea candidaţilor, petrecerea campaniei, exercitarea votului, respectarea votului cetăţenilor. Iar meritul pentru acest lucru nu este al Partidului Democrat, chiar dacă este partidul care guvernează, dar al instituţiilor statului, care au administrat corect acest proces electoral.

- Liderii Blocului ACUM vă contrazic, ei spun că alegerile au fost fraudate.

- Sunt singurii care spun asta, după ce toate organizaţiile internaţionale s-au expus în privinţa modului corect în care s-au desfăşurat alegerile. Se întâmplă ca unii politicieni, dacă nu sunt mulţumiţi de rezultatul obţinut, să încerce prin astfel de acuzaţii să justifice rezultatul, dar aici vorbim despre o situaţie evidentă, în care toată lumea deja s-a pronunţat în privinţa modului democratic în care au avut loc aceste alegeri. Este însă dreptul oricărui participant la o competiţie electorală să aibă opinii, să-şi expună nemulţumirile.

- Am putea avea din nou alegeri? Vă pregătiţi de anticipate? Sau ce ar putea însemna adresarea transmisă de domnul Sergiu Sîrbu la Curtea Constituţională?

- Pentru Partidul Democrat, alegerile anticipate nu ar fi o problemă din punct de vedere politic, ar fi o nouă provocare din care am ieşi cu un scor mai bun, pentru că noi ştim să învăţăm din lucrurile, care nu au mers poate bine în unele locuri şi să ne perfecţionăm. Alegerile anticipate ar putea fi însă o problemă serioasă pentru ţară şi pentru cetăţeni, asta înseamnă intrarea într-o criză complicată, cu posibile efecte foarte grave pe zona economică şi socială.

Cine încearcă să declanşeze anticipatele trebuie să se pregătească să răspundă nu doar pentru această decizie politică, dar să răspundă în faţa cetăţenilor şi pentru efectele sociale negative care ar urma. Dar noi am învăţat să fim tot timpul cu un pas înaintea evenimentelor, să nu ne lăsăm surprinşi de ele, de aceea am cerut interpretarea la Curtea Constituţională, pentru ca, în cazul în care cineva forţează această criză determinată de anticipate, să ştim cum putem să ne protejăm cetăţenii.

Noi nu am depus această sesizare ca să obţinem putere mai mare pentru Guvern sau să substituim Parlamentul, în nici un caz. Am depus-o pentru a înţelege cum putem gestiona o eventuală situaţie excepţională, una care ar presupune efecte foarte negative asupra ţării. Oamenii ne-au ales să rezolvăm problemele din ţară, nu să facem alegeri până când cuiva o să-i convină rezultatul.

- Blocul ACUM a refuzat orice discuţie cu dumneavoastră şi a anunţat că îşi va menţine această poziţie în continuare. Ce va face Partidul Democrat în această situaţie?

- Într-un fel îi înţeleg, au anunţat acest refuz de a dialoga, pentru că s-au prins într-o capcană încă dinainte de alegeri, când, pentru a-şi mobiliza mai bine susţinătorii, au semnat acel document că nu vor face alianţe. A fost o mişcare politică, pe care ei au considerat-o utilă probabil şi trebuie acceptată aşa cum este. Însă, peste tot în lume, în competiţia electorală partidele se duşmănesc, de multe ori fac declaraţii că sub nici o formă nu se vor alia cu oponenţii, dar după alegeri lucrurile încep să se schimbe, pentru că fiecare înţelege că ţara trebuie guvernată. Am avut situaţia asta şi în alte ţări europene, unde preşedintele se jura că nu va numi o anumită persoană în funcţia de prim-ministru şi apoi a numit-o, am avut şi situaţii în care partidele care îşi declarau război pe viaţă şi pe moarte, s-au aliat apoi în Parlament, am avut o criză lungă şi în Germania, care, la final, a adus adversarii politici împreună la guvernare.

- Această invitaţie la dialog pe care aţi transmis-o Blocului ACUM nu este un nou măr otrăvit? Cum s-a mai spus la Chişinău.

- Noi am trimis acea invitaţie către liderii Blocului ACUM fără să o facem publică şi fără ca măcar să anunţăm public că am trimis-o, tocmai pentru a evita astfel de interpretări şi a încerca la modul cel mai serios să avem o primă discuţie cu ei, pentru a înţelege mai întâi dacă putem găsi calea care să ne aşeze la masa negocierilor. Noi eram gata să mergem la această întâlnire cu un plan foarte clar de negocieri, cu o propunere de posibil acord pe teme foarte concrete, aşa cum au rezultat ele din problemele pe care cetăţenii ni le-au comunicat la întâlnirile electorale. Cred că, înainte de orice, trebuie să le arătăm cetăţenilor şi partenerilor străini ce fel de guvernare vrem să facem, apoi cu cine.

- Şi ce faceţi dacă ACUM refuză în continuare să se întâlnească cu PDM şi să discute despre un posibil acord? Le mai trimiteţi o scrisoare?

- Cred că cei care fac presiuni publice pe liderii Blocului ACUM fac o greşeală, ei mai tare se vor bloca. Cred că înţeleg şi singuri că vor fi direct responsabili dacă se ajunge la alegeri anticipate şi dacă ţara intră în criză. Nu uitaţi că este vorba despre un bloc electoral format din mai multe partide, formaţiuni noi, cu oameni fără experienţă în politică, oameni care au ajuns în Parlament pe discursul acesta de ură la adresa guvernării. Eu nu-i critic pentru asta, a fost o strategie cu care au luat câteva mandate, întotdeauna există un electorat care este împotriva guvernării şi ei s-au adresat acestui electorat. Problema este însă că şi acel electorat, ca şi electoratul nostru şi al celorlalte partide, vrea o ţară guvernată, nu a votat pentru o criză politică, pentru intrarea ţării în incapacitate de a mai plăti pensii şi salarii. Dacă ştiau că votează Blocul ACUM şi ţara merge în alegeri anticipate, cred că votul lor ar fi fost altul sau nu ar fi fost deloc.

- În final, aş vrea să vă întreb dacă atacurile împotriva dumneavoastră venite de la Moscova au influenţat scorul PDM? Cu două zile înaintea votului ruşii au anunţat că v-ar fi făcut un dosar penal. De asemenea, au fost mai multe articole critice la adresa dumneavoastră în presa rusă.

- În aceste alegeri, Partidul Democrat a luat cel mai mare număr de mandate din istoria sa politică. Eu personal am fost votat de 72,36 la sută din alegătorii care s-au prezentat la vot în circumscripţia 17, PDM a luat un scor extraordinar în această circumscripţie – de 72,27%. Partidul a luat scoruri record şi în localităţi cu populaţie rusă. Deci, rezultatele arată că, dacă aceste atacuri electorale au avut vreun impact, el a fost unul pozitiv pentru rezultatul meu şi al partidului pe care îl conduc şi eşec pentru cei care au orchestrat aceste atacuri împotriva noastră.

