Vlad Plahotniuc, Ilan Sor, Andrei Nastase, Maia Sandu, Pavel Filip, Marina Tauber sau Alexandru Jizdan - politicienii care au tras lozul castigator pe circumscriptiile uninominale in care au concurat - VIDEO

Vlad Plahotniuc, Ilan Sor, Andrei Nastase, Maia Sandu, Pavel Filip, Marina Tauber sau Alexandru Jizdan sunt politicienii care au tras lozul castigator pe circumscriptiile uninominale in care au concurat. Asa se face ca cele patru partide care au deja intrare libera in Parlament isi completeaza fractiunile cu alti cativa membri. PD are cei mai multi invingatori in uninominale.