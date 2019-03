Vlad Plahotniuc nu exclude o alianta cu socialistii, desi anterior a invitat la discutii numai ACUM: "Am transmis sefului statului ca PD este deschis dialogului cu toate partidele care doresc sa evite criza politica"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Dupa cum stiti presedintele tarii a invitat reprezentantii partidelor politice pentu discutii referitor la situatia post- electorala in RM. In cadrul discutiilor seful statului a remarcat blocajul politic in care este RM. Dumnealui s-a interesat care este pozitia PD referitor la aceaste situatie.

Impreuna cu colegii am transmis sefului statului ca PD este deschis dialogului cu toate partidele care doresc sa evite criza politica si ca consecinta economica si sociala care ar putea fi in RM, urmare a acestui blocaj.

In acest context PD are intentia de a forma cat mai curand posibil o majoritate parlamentara ca sa stabilizam situatia in tara, sa oprit incertitudinea. De aceea, vrem sa spunem ca urmare a blocajului politic din RM vor avea loc anticipate, iar asta se va datora nu democratilor, dar a altor formatiuni politice.

Noi democratii suntem deschisi dialogului politic, avem determinarea ferma de a forma o guvernare stabila, respnsabila si eficienta pentru oameni. Vom fi la legatura, comunicam si va vom anunta daca ceva se va schimba."