Vladimir Cebotari se incurca in declaratii. Motivul pentru care ambasadorul Andrei Neguta ar putea fi rechemat - VIDEO

Vladimir CEBOTARI, SEFUL STAFF-ULUI PD: “Motivul retragerii domnului ambasador Neguta este ca dumnealui nu a depus sufieciente eforturi pentru ca o reprezentanta a Trasnistriei sa fie deschisa in Federatia Rusa, iar acest lucru este fara precedent si afecteaza procesul de integrare a tarii.”

Ulterior, contactat de Pro TV, Vladimir Cebotari a precizat ca s-a incurcat in declaratii si ca ambasadorul Neguta, de fapt, "nu a depus suficiente eforturi pentru ca o reprezentanta a Trasnistriei sa nu fie deschisa in Rusia. Ceea ce este fara precedent si afecteaza procesul de integrare a tarii", spune Cebotari.

Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, ar putea fi rechemat. Un demers in acest sens a fost transmis Guvernului de catre Ministerul de Externe, care nu a explicat motivul deciziei. Igor Dodon spune ca nu va semna decretul.

Andrei Neguta este ambasadorul Republicii Moldova in Federatia Rusa din 2017. El a mai fost rechemat de Ministerul de Externe acum doi ani, in legatura cu cazurile de intimidare si hartuire a politicienilor din Moldova de catre autoritatile rusesti. Acesta a revenit la Moscova in martie 2018.