Vladimir Cebotari, nr.8 pe lista PDM: afacerea Fly One, concesionarea Aeroportului Chisinau si contracte paguboase la Calea Ferata -anticoruptie.md

Fostul ministrul al Justitiei in doua guverne, Vladimir Cebotari, actualmente vicepresedinte al Partidului Democrat, candideaza in scrutinul parlamentar cu numarul 8 pe lista formatiunii politice din care face parte. In perioada cand era ministru, Cebotari si-a dezvoltat afacerea de familie din domeniul aviatiei - compania Fly One. Asupra sa planeaza suspiciuni ca ar avea tangenta cu procesul de concesionare a Aeroportului International Chisinau, iar la Calea Ferata a Moldovei ar fi incheiat contracte paguboase pentru intreprindere. Demnitarul a ajuns de mai multe ori in vizorul Comisiei Nationale de Integritate, dar nu a fost penalizat, scrie anticoruptie.md