Vladimir Voronin despre parlamentarele din februarie: „Trebuie aceste alegeri anulate si facute altele sub egida unei comisii internationale. Acum acesti reprezentanti au umblat prin beciuri si a doua zi au sterpelit-o din tara” - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: „Socialistii cu adevarat nu sunt socialisti, sunt camuflati socialisti si corupti. Daca lor le e convenabil pro-rusi o sa fie pro-rusi, daca pro-europeni, atunci o sa fuga pe jos si peste Prut o sa il traga fara de luntre si o sa se duca pe partea cealalta.”

Asa vorbeste Voronin despre socialisti, o parte dintre care au fost candva membri ai Partidului Comunistilor.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: „Totusi e vorba de o clasa politica crescuta de dvs. - Voi toti umblati cu crescutul, de parca eu sunt sef de gradinita. I-o crescut societatea. Societatea aerul respira de coruptie, de banditism si talharism, nu poate sa fie altfel.”

Socialistii nu au comentat aceste declaratii. Fostul presedinte crede ca alegerile din februarie au fost falsificate, desi Curtea Constitutionala spune ca nu exista dovezi care sa confirme ca rezultatele scrutinului ar fi fost influentate.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: „400 de mii de buletine de vot nevalabile. Noi acum vrem sa ne clarificam din ce considerente aceste buletine au fost declarate nevalabile.”

De altfel, si democratii insista ca scrutinul a fost unul corect si democratic.

Vladimir VORONIN, LIDERUL PCRM: „Acum trebuie aceste alegeri anulate si facute altele sub egida unei comisii internationale. - Au fost observatori internationali si acum. - Acum acestia reprezentanti au umblat prin beciuri si a doua zi au sterpelit-o din tara. Va imaginati cu noi nu s-a intalnit niciun observator international si nici local si nici nimeni.”

Comunistul crede ca in urmatorii patru ani tara va fi guvernata de un singur partid care va acapara trasfugi. Nu a precizat, insa, despre ce formatiune vorbeste.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: „Ei de pe acum se inteleg, se vand unul altuia. -Deputatii carui partid se vor vinde? - Care a da mai mult.”

Intre timp, fortele ajunse in Parlament inca nu au luat o decizie in privinta unei coalitii parlamentare. Blocul ACUM spune ca e gata sa isi asume responsabilitatea pentru guvernare, in timp ce PD si PSRM vor dialog pentru a crea o coalitie majoritara. Partidul Sor, liderul caruia este condmnat la inchisoare in dosarul fraudelor de la BEM si care a acces in legislativ cu 7 deputati nu este invitat la discutii. Cel putin nu se intampla asta in public. In legislativ, mai sunt si 3 independenti.