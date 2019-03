Vladimir Voronin sustine ca a vazut pentru cateva minute raportul Kroll 2, care contine informatii despre beneficiarii furtului miliardului si care este tinut in secret de autoritati - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Cui apartin aceste firm offshore, nu stiu daca contractul are obligatia sa caute aceste firme offshore. -Ati rasfoit cel de-al doilea raport? - Doar cu un ochi pentru 3 minute Incepand de la Australia si terminand cu Brazilia. Nu stiu Antarctida are offshore sau nu?”

Voronin nu a vrut sa ne spuna cine i-a dat documentul.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Cum de ati avut acces 3 minute la raport? - Nu se discuta. - Doar dvs vi l-a aratat sau la mai multi? - Nu se discuta. Dar eu l-am vazut. - Si daca ati vazut nu ati incercat sa faceti valva? - Am sesizat de cate ori in Parlament noi deputatii care avem semnatura si nu ne-au oferit nimic, nici pe Kroll 1.”

Banca Nationala a Moldovei, cea care a contractat compania de investigatii Kroll pentru a afla cine a furat miliardul, spune ca a trimis raporul Procuraturii Anticoruptie inca din martie anul trecut. Respectiv, acum procurorii pot decide publicarea acestor acte, mentiona Guvernatorul Octavian Armasu intr-un interviu oferit la inceputul acestui an.

Am cerut de la Procuratura Anticoruptie detalii despre investigatie, dar nu am primit inca un raspuns. Despre jaful secolului, cum a fost numit furtul unui miliard de dolari in bancile Unibank, Banca Sociala si Banca de Economii, s-a aflat in preajma alegerilor parlamentare din 2014. Guvernul, condus atunci de Iurie Leanca, a semnat garantii de stat pentru cabancile comerciale sa nu dea faliment. Adica statul se angaja sa intoarca datoriile institutiilor daca ele nu vor fi in stare.

Iurie LEANCA, FOST PREMIER: “In momentul in care ti se spune ca daca nu iei aceasta decizie se prabuseste banca si cade toata economia si 500 de mii de cetateni isi pierd depuneri castigate de zeci de ani. Tot ce vreau sa va zic sa nu fiti in locul meu sa aveti astfel de situatii. Nici nu incercati macar sa judecati din perspectiva zilei de astazi, toti sunt destepti.”

Intr-un final, garantia s-a transformat in datorie care trebuie intoarsa din buget, de toti cetatenii, pe parcursul urmatorilor 25 de ani. Primul raport Kroll, publicat de presedintele parlamentului Andrian Candu, arata ca o buna parte din banii furati au fost spalati prin firme ale primarului de Orhei, Ilan Shor. El a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta. Curtea de Apel, dupa decizia careia ar putea ajunge la puscarie, examineaza dosarul deja de un an, cu foarte multe amanari.

Intre timp, Shor a ajuns deputat. Alte sentinte in dosarul miliardului nu au fost pronuntate, desi au trecut 5 ani de la frauda. Pana in prezent, un miliard si 698 de milioane de lei au fost incasati la bugetul de stat, dintre care 421 de milioane au fost recuperate in urma sechestrelor puse pe averile celor condamnati si cercetati penal in dosarul fraudelor de la BEM.

Cifrele ni le-a oferit noul guvernator al BNM. Sunt aceleasi date pe care le publica Guvernul, desi expertii au indicat in repetate randuri ca aceste fonduri provin din vanzarea activelor bancilor fraudate, si nu sunt banii propriu-zisi, scosi din institutiile financiare.