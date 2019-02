"Vom solicita informatii suplimentare de la Facebook. Guvernul nu verifica activitatea pe conturile private de pe retelele sociale ale angajatilor sai." Reactia Guvernului la precizarile Facebook

"În ceea ce priveşte comentariile sau postările făcute de lucrătorii din cadrul instituţiilor publice, precizăm că din bugetul de stat sunt plătiţi peste 200 de mii de angajaţi, iar Guvernul Republicii Moldova nu verifică activitatea pe conturile private de pe reţelele sociale ale angajaţilor săi. Mai mult, aceştia au diverse opţiuni politice, opinii, iar statul este obligat să păstreze graniţa dintre lupta cu fenomenul FakeNews şi garantarea libertăţii de exprimare a cetăţenilor.De aceea, în scopul combaterii fenomenului de FakeNews vom solicita informaţii suplimentare de la compania Facebook", se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Astazi Facebook a emis un comunicat in care mentioneaza ca a inchis aproape 200 de conturi si pagini adresate publicului din Moldova. Reprezentantii retelei sociale spun ca in spatele acestora ar putea sta angajati ai Guvernului.

Cei de la Facebook afirma ca persoanele respective isi ascundeau identitatea reala si postau informatii false, ducand publicul in eroare. Cei de la Facebook spun ca iau mai multe masuri pentru a combate propaganda dupa scandalul in care Rusia a fost acuzata ca s-ar fi implicat in alegerile prezidentiale din SUA.