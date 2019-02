Vor sau nu moldovenii legalizarea marijuanei. Cum s-a votat pe circumscriptia pe care a candidat Dumitru Cebotarescu, cel care a promis legalizarea canabisul - FOTO

In circumscriptia uninominala, numarul 28 din Chisinau, cele mai multe voturi le-a acumulat:

-Vlad Batrancea - 38,34%

-Alexandru Slusari - 35,12%

-Nicolae Balaur - 9,61%

Nu am reusit sa aflam cate voturi a obtinut Dumitru Cebotarescu.

