Vrea sa devina deputat, dar nu vrea sa discute cu presa. Incercarile repetate de a-l gasi pe candidatul Andrei Nastas, inscris pe aceeasi circumscriptie ca si Andrei Nastase, au esuat. Ce spun colegii sai de munca - VIDEO

Dupa ce saptamana trecuta l-am cautat, dar nu l-am gasit pe Andrei Nastas la Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAI unde tocmai degrevase din functia de sef de sectie, de data aceasta am mers la celalalt loc de munca al sau.

Mihaela TABARCEA, REPORTER PROTV: „Iar aici, la facultatea Protectie, Paza si Securitate, Andrei Nastas lucreaza ca sef interimar de catedra. Aceasta este usa biroului sau, dar este incuiata. Nu am reusit sa-l gasim pe Andrei Nastas, care, potrivit colegilor, a plecat deja de la munca.”

Am mers la conducerea facultatii, pentru a afla cum putem lua legatura cu Andrei Nastas. Acolo l-am gasit doar pe prodecan, care l-a sunat pe Nastas ca sa-l intrebe daca poate sa ne ofere numarul sau de telefon.

„Salut Andrei, ce faci tu? In ce directie? Aici niste persoane de la televiziune te cauta. Dumnealor intreaba daca pot sa le ofer numarul. Am inteles, nu, nu, eu am inteles. Eu asa si i-am transmis domnisoarei. Da, da, evident. Am inteles. Bine.”

Ulterior, predecanul ne-a spus ca Andrei Nastas nu i-a permis sa ne dea numarul de telefon. Ne-a spus, insa, ca Nastas este lector la aceasta facultate din 2010, iar de un an asteapta sa fie numit ca sef de catedra, dupa ce a trecut concursul pentru a ocupa aceasta functie. Colegul sau de munca ne-a spus ca nici nu a stiut despre faptul ca el candideaza la parlamentare.

Mihail DRANICERU, PRODECANUL FACULTATII PROTECTIE, PAZA SI SECURITATE: „Nu pot sa comentez, pentru ca este decizia lui personala si va asigur ca nu s-a consultat cu noi. Noi nu am cunoscut mai multe. Toata informatia sub aspect de angajare, promovare, acte se contine la serviciul personal, in blocul central, in 220.”

Astfel, am fost purtati dintr-o cladire in alta.

„Nu avem treaba noi cu catedra. Aici e blocul administrativ.”

Cativa colegi de-ai lui Nastas, care nu au vrut sa vorbeasca in fata camerei, ne-au spus ca l-au vazut chiar astazi la universitate, pentru ca a asistat la un examen. Desi Nastas candideaza independent, iar Andrei Nastase il acuza ca ar veni mai degraba sa-i fure voturile, in oficiul administratiei facultatii, dar si pe hol am observat calendare cu sigla blocului elecoral ACUM.

„Credca cineva din studenti l-a lipit. Eu nici nu l-am vazut aici.”

Prodecanul facultatii ne-a spus ca il putem gasi luni pe Andrei Nastas la munca, pentru ca va avea de predat lectii. Andrei Nastas candideaza independent pe circumscriptia uninominala numarul 33, in care s-a inscris si Andrei Nastase care reprezinta blocul ACUM.

Politistul Nastas a depus actele exact dupa Andrei Nastase, ceea ce inseamna ca ambii vor figura alaturi in buletinele de vot.

Cotidianul.md scria ca Andrei Nastas a obtinut, cu doar 4 zile inainte de a se inscrie in cursa, licenta de avocat, desi stagierea a facut-o acum 6 ani si de cateva ori a picat examenele. Potrivit portalului, e posibil ca acest lucru sa se fi intamplat pentru ca Nastas sa semene cat mai mult cu Nastase, care de asemenea este avocat.

Politistul nu a comentat aceste afirmatii. Circumscriptia numarul 33 cuprinde localitatile Sangera, Bacioi, Durlesti, Truseni si Codru. Acolo va candida si deputatul PD, Constantin Tutu, socialistul Vladimir Rosca, membrul Partidului Nostru, Ion Duca, fiul lui Grigore Vieru, Calin Vieru, membrul partidului Sor, Ion Bivol, dar si directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatai.