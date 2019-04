Vreau sa-mi gasesc mama. Este mesajul unei moldovence de 26 de ani, care traieste acum in SUA. Recent a aflat ca de mica a fost adoptata, dupa ce mama s-a a lasat-o sub un gard, in Sangera. Ce spune tarana

Cristina CRETU: “Vreau sa vorbesc cu mama.“

Povestea Cristinei a atras atentia multora, dupa ce ea a facut un apel pe Facebook. Acelasi mesaj a fost trimis catre redactia PRO TV. Isi cauta parintii si ii roaga pe cei care stiu ceva despre ei, sa o ajute. Istoria tinerei a inceput acum 26 de ani, cand a fost abandonata de mama ei.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: “Ne intoarcem in toamna anului 1992. In aceasta zona, pe adresa Florilor, 6a, a fost gasit in strada un bebelus. Fetita ar fi fost parasita chiar in ziua in care s-a nascut. Dupa ce localnicii au dat de ea, copila a fost dusa la spital.“

Cristina a aflat abia acum 3 luni ca a fost infiata. De la 15 ani, s-a mutat cu familia adoptiva in Statele Unite. Acolo s-a casatorit si a adus pe lume doi copii. Mai ales pentru ca este mama, cu tot dinadinsul vrea sa afle cine este cea care i-a dat ei viata. Golul pe care il are in suflet a facut-o sa inceapa cautarile.

Cristina CRETU: “Poate am frati sau surori. Poate ei m-au cautat. ”

Cristina stie doar ca de la spital a fost dusa la Casa de Copii de la Botanica.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: “Orfelinatul se afla aici, pe bulevardul Traian. Acum, in locul acestuia se afla sediul Directiei de Invatamant din sectorul Botanica. Am reusit sa o gasim pe directoarea de acum 26 de ani a casei de copii, care activeaza si acum si conduce Centrul de Plasament pentru Copii din acelasi sector. “

Cristina a petrecut in orfelinat cateva luni, iar apoi a fost adoptata chiar de o angajata a institutiei, spune sefa centrului de plasament.

Pe strada Florilor 6a, unde a fost gasita Cristina acum 26 de ani, traieste o familie, dar care s-a mutat acolo acum cativa ani si nu stie nimic despre povestea ei.

In schimb, cei care locuiesc aici de mult timp spun ca isi amintesc de un asemenea caz.

"- S-a auzit de acest copil. A fost nascut de o fetita minora, iar sora ei traia aici, in Sangera. A venit aici. Era insarcinata si a nascut. “

Pentru ca era minora, tanara a plecat pentru cateva luni din satul ei si a venit in vizita in Sangera, la sora ei mai mare, ca sa nasca, spun oamenii. Aici, s-a inteles cu o femeie, care nu putea avea copii, sa ii dea bebelusul ei.

"- Ea mai avea doi copii de la orfelinat. Si s-au gandit ca acolo va creste si al treilea, dar i s-a luat copilul, pentru ca nu avea soti si bani cu ce sa-i creasca pe toti. “

Nu stim daca acest caz are vreo legatura cu povestea Cristinei. Cert este ca femeia, care a vrut sa infieze bebelusul despre care vorbesc localnicii, traia pe Florilor 6a, acolo unde Cristina a fost gasita.

Cristina CRETU: "- Draga mama, daca vezi acest reportaj si ai vrea sa ma vezi. Nu sunt suparata.“