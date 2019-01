Zapada care s-a asternut dupa doua zile de ninsori, a inceput sa se topeasca, asa ca la stresinile cladirilor s-au format turturi lungi si de cativa metri. Un barbat din capitala a ramas incremenit dupa ce unul i-a cazut chiar sub nas - VIDEO

Din imaginile filmate de o camera de supraveghere se vede cum barbatul merge linistit pe un trotuar de pe bulevardul Stefan cel Mare, cand la un moment dat, la cativa centrimetri de el cade un turture care se sparge de asfalt.

Totul s-a intamplat atat de repede incat acesta a ramas incremenit pret de cateva secunde, realizand cel mai probabil, ce noroc a avut.

Si cu siguranta acesta nu este unicul caz de acest gen. Astazi, mai pe toate cladirile din capitala atarnau turturii mai mici sau mai mari. In fata acestei banci, tot din centrul capitalei, administratia a pus un anunt prin care atentioneaza trecatorii sa fie atenti. Oameni insa nu prea l-au bagat in seama.

”Ar trebui sa steptam sa se topeasca truturii, alta alegere nu avem. Ca sa nu vedem ce am putea pati, va sfatui sa ne dam intr-o pate.”

“-Este si atentionare. -Aaa abia acum am vazut. Afara nu e tata de cald ca sa cada in momentul asta. -Ganditi pozitiv? -Desigur.”

"Batai de cap pietonilor le da si zapada adunata pe marginile drumurilor. Unele treceri sunt si acum ascunse sub nameti si mizerie.Rau, rau de tot. Cand mergi fug picioarele. Trebuie sa calci pe mormane de zapada. Pe unde sa treci. -Va simtiti ca la claca? -Da.”

Peisajul din curtile de blocuri nu s-a schimbat prea mult de la ninsoarea de acum doua zile, cu exceptia celor in care locuitorii s-au pus pe treaba si le-au curatat singuri.

“In curti nu au curatat deloc, foarte rau. -Ati vazut vreo autospeciala zilele acestea prin curtea dumneavoastra? -In curte nu am vazut.”

“Eu am facut ordine in curte. -Iar autoritatile? -Ca in fiecare an, prost.”

Eugenia Muha spune ca nu a iesit din casa de la sfaritul anului trecut, adica de aproximativ trei saptamani. Sprijinita de nepoata sa, femeia s-a dus astazi la posta sa-si ridice pensia.

”Resonsabilii nici nu se ating zapada, iar mai apoi aceasta se transforma gheata, oamenii cad jos. Acum nu este nicio regula.Este imposibil, uitati-va ce se face pe strazi."

Iar pe aceasta femeie am gasit-o dezgropandu-si masina din nameti dupa ce nu a atins-o timp de cateva zile. Inarmata cu un faras si o perie, aceasta o pregatea ca sa poata merge maine la munca.

“Cu un faras dam jos zapada. Foarte comod, recomand tuturor. Daca aveti probleme, farasul va vine in ajutor. E o placere chiar.”

Primaria capitalei a emis un comunicat in care solicta proprietarilor si administratorilor cladirilor din capitala sa curete acoperisurile de zapada, pentru a evita formarea turturilor.