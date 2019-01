Zapada s-a lasat cu un peisaj de poveste, dar cu o situatie de cosmar in multe raioane. A nins cel mai mult in centrul si sudul tarii, in timp ce la nord -- a fulguit usor - VIDEO

Zapada s-a lasat cu un peisaj de poveste, dar cu o situatie de cosmar in multe raioane. A nins cel mai mult in centrul si sudul tarii, in timp ce la nord - a fulguit usor. In multe localitati, nu a trecut zare de autospeciala, asa ca drumurile au fost greu de strabatut. Iar 200 de elevi nu au putut ajunge la scoala si s-au bucurat de o bulgareala pe cinste.