Zeci de enoriasi au colindat pe strazile capitalei. Cu steaguri si icoane in maini, oamenii au pornit, alaturi de preoti in Drumul Crucii - VIDEO

Corneliu a venit la Chisinau din Romania impreuna cu 5 prieteni de-ai sai. El spune ca acasa a sarbatorit Craciunul pe 25 decembrie, dar ii plac traditiile de la noi asa ca s-a alaturat enoriasilor de aici.

Corneliu: “Suntem crestini ortodoxsi. Este a doua oara cand vin la cesta mare sarbatoare “Nasterea Domnului”. Ne bucuram, vom veni si in continuare.”

Oamenii spun ca au sarbatorit acasa cu familia, dupa care au venit sa se roage pentru bunastare.

“Il slavim pe Hristos care se naste astazi. Felicitam toti locuitorii capitalei cu aceasta sarbatoare, Nasterea Domnului.

“Cu Nasterea Domnului pentr toti locuitorii Republicii Molova, La Multi Ani!”

“Astazi marturism la toata lumea bucuria Nasterii Domnului. Colindam chiar in Chisinau pe strazi, da dovada de marturisirea credintei ortodoxe, de aceea e foarte important.”

Emotionata, aceasta femeie a confundat colindul cu un cantec de Paste.

“Stati ca mi-au vorbit de Paste si am incurcat. Acesta e Marsul in cinstea Nasterii Domnului in forma de cruce. Daca esti adevarat crestin in suflet si in inima respecti semnul crucii.”

Potrivit preotului Nicolaie in fiecare an la Chisinau se aduna preoti din mai multe localitati si, impreuna cu enoriasii, vestesc Nasterea Domnului.

Nicolai SANDUTA, PREOT: “Este un colind, o traditie foarte frumoasa a neamului nostra. Si noi aducem aceasta colinda pentru capitala, tara noastra si pentru toti crestinii.”

Drumul Crucii in ziua de Craciun este organizat in fiecare an la Chisinau.